Kleiner Fauxpas: Luke Wilson vergaß "Natürlich blond"-Rolle

Luke Wilson (54) ist auch bekannt als Emmett, der Schwarm von Reese Witherspoons (50) Rolle Elle Woods aus dem Kinoklassiker "Natürlich blond" – doch offenbar hatte er seinen eigenen Charakter einmal komplett vergessen. In der Show "Out of Order" plauderte der Schauspieler jetzt aus dem Nähkästchen und schilderte eine kuriose Begegnung mit ein paar Kinderfans. Als ihn eine Gruppe aufgeregter Mädchen in einem mexikanischen Restaurant in Dallas fragte, ob er Emmett sei, verneinte er schlichtweg.

Die Mädchen ließen jedoch nicht locker und beharrten darauf, dass er doch Emmett sei. Luke schilderte die Szene mit einem Augenzwinkern: "Ich sagte: 'Mädchen, wo sind eure Eltern? Ich weiß nicht, wer Emmett ist, und ich weiß nicht, wovon ihr redet'", verriet er in der Show. Erst als die Kinder den Filmtitel "Natürlich blond" nannten, ging ihm ein Licht auf. "Oh! Emmett! Ich kenne nicht mal den Namen meines Charakters", erinnerte er sich an seine eigenen Gedanken in diesem Moment – und bat die Mädchen anschließend schnell um ein gemeinsames Foto. Den verblüffenden Moment verglich er schmunzelnd mit einer Szene aus Stanley Kubricks (†70) Horrorfilm "Shining", in der jemand darauf besteht, die richtige Person vor sich zu haben, während er selbst abstreitet, gemeint zu sein.

Mit seiner Rolle als Emmett hinterließ Luke in dem 2001 erschienenen Film bleibenden Eindruck – und das nicht nur bei den kleinen Fans. Auch seine Filmpartnerin Reese zeigte sich zuletzt tief gerührt von ihrer gemeinsamen Zeit am Set. Bei einem Auftritt bei "Good Morning America" kämpfte die Schauspielerin mit den Tränen, nachdem Luke ihr eine Videobotschaft geschickt hatte, weil er an einem gemeinsamen Cast-Wiedersehen nicht teilnehmen konnte. "Jedes Mal, wenn ich Luke sehe, fange ich an zu weinen, weil er so wunderbar ist und wir so viel Spaß hatten", sagte Reese dabei.

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Getty Images Luke Wilson im Mai 2024

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Weltpremiere von "Elle" Staffel 1 im SVA Theater in New York am 23. Juni 2026

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Getty Images Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025