"Elle": Prequel von "Natürlich blond" floppt zum Serienstart

Fans von Elle Woods aufgepasst: Seit dem 1. Juli ist die Prequel-Serie "Elle" exklusiv bei Prime Video abrufbar. Die neue Produktion zeigt die ikonische Figur aus "Natürlich blond" als Highschool-Schülerin – also lange bevor sie an der Harvard Universität für Furore sorgt. Die junge Elle wird dabei von Lexi Minetree gespielt. Reese Witherspoon (50), die die Rolle im Kultfilm aus dem Jahr 2001 verkörperte, ist diesmal hinter der Kamera als ausführende Produzentin mit von der Partie. Doch die ersten Kritiken zur langersehnten Rückkehr von Elle Woods fallen alles andere als rosig aus.

Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes kommt "Elle" bei den Kritikern gerade einmal auf magere 40 Prozent. Hauptkritikpunkt ist das Drehbuch, das als zu "fade" und tempolos beschrieben wird. In einer Rezension heißt es: "'Natürlich blond' war witzig, frisch und hatte ein brillantes Tempo, aber 'Elle' ist düster, langweilig und öde." Das allgemeine Fazit lautet: "Pink allein reicht nicht." Das Original "Natürlich blond" schneidet im Vergleich dazu deutlich besser ab und kommt auf der Plattform auf 75 Prozent bei den Kritikern und 72 Prozent beim allgemeinen Publikum. Einige Stimmen hoffen jedoch noch auf eine zweite Staffel, die die Erwartungen erfüllen könnte.

"Natürlich blond" kam 2001 in die Kinos und machte Reese in der Rolle der Elle Woods weltberühmt. Die Geschichte der blonden Jura-Studentin, die trotz aller Vorurteile an der Elite-Uni Harvard ihren Platz behauptet, wurde schnell zum Kultfilm – und 2003 folgte mit "Natürlich blond 2" eine Fortsetzung. Kürzlich feierte Reese das 25-jährige Jubiläum ihrer Rolle in New York. Die Prequel-Serie "Elle" ist Teil einer größeren Romance-Kampagne von Prime Video namens "Obsession Is in Session", zu der 2026 auch Produktionen wie "The Love Hypothesis" und die dritte Staffel von Maxton Hall zählen.

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon

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Amazon MGM Studios Lexi Minetree als Elle Woods in der Serie "Elle"

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United Archives GmbH / ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond"

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