Seattle nur Kulisse? Hier wurde "Elle" wirklich gedreht

Das lang ersehnte "Natürlich Blond"-Prequel "Elle" ist seit dem 1. Juli 2026 auf Prime Video zu sehen. Die neue Serie dreht die Uhr zurück ins Jahr 1995 und zeigt, wie Elle Woods noch vor ihrer legendären Harvard-Zeit das chaotische Leben als Highschool-Schülerin meistert. Hauptdarstellerin Lexi Minetree schlüpft in die Rolle der pinken Fashionista und tritt damit in die Fußstapfen von Reese Witherspoon (50), die das Original in den frühen 2000er Jahren geprägt hat – und nun als Produzentin hinter der Kamera fungiert. In der Serie muss die junge Elle mit ihrer Familie von Bel-Air in das verregnete Seattle umziehen, wo sie ihren eigenen Weg finden muss.

Wer jedoch glaubt, dass für die in Seattle angesiedelte Story auch wirklich in der Millionenmetropole im Bundesstaat Washington gedreht wurde, liegt falsch. Die Produktion fand hauptsächlich im kanadischen Vancouver statt. Fahrszenen entstanden laut Hollywood North Buzz auf der West Cordova Street in der Innenstadt, weitere Drehorte waren laut Daily Hive der Central Park in Burnaby sowie Tsawwassen südlich von Vancouver. Das Queen Elizabeth Theatre wurde kurzerhand zum Seattle International Airport umgebaut. Auch in Kalifornien wurde gefilmt: Im April und Mai 2025 war das Team in Culver City, Los Angeles und laut E! News sogar auf dem berühmten Rodeo Drive in Beverly Hills unterwegs – wo Lexi im typischen monochromatischen Pink-Look zu sehen war.

Dass die Serie nicht in L.A. oder gar in Harvard spielt, war eine bewusste Entscheidung von Serienschöpferin Laura Kittrell. Gegenüber dem Magazin Elle erklärte sie, sie habe vermeiden wollen, dass die Show "zu ähnlich wie der Film" werde. Co-Showrunnerin Caroline Dries zeigte sich von dem Seattle-Twist sofort überzeugt: "Die Prämisse verwurzelt dich perfekt im Konflikt des Films und bringt dich in meine Lieblingszeit – die Grunge-Ära der 1990er", sagte sie. Bereits im Januar 2026, noch vor dem Start der ersten Staffel, wurde eine zweite Staffel bei Prime Video bestellt. Die Dreharbeiten dafür begannen laut Vancouver Sun im März 2026 in Vancouver und liefen bis Ende Juni. Erste Rezensionen für die erste Staffel fielen jedoch ernüchternd aus.

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Amazon MGM Studios Lexi Minetree als Elle Woods in der Serie "Elle"

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon

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Getty Images Gruppe von Gästen bei der Prime-Video-Feier zu "Elle World" in New York City