Reese Witherspoon brach bei diesem Set-Moment in Tränen aus

Am Set ihrer neuen Apple-TV-Serie "Lucky" hat Reese Witherspoon (50) ein emotionales Wiedersehen erlebt. Die Schauspielerin und Produzentin traf dort auf Clifton Collins Jr. (56) – einen ihrer ältesten Freunde in Hollywood. Die beiden kennen sich bereits seit Reeses 16. Lebensjahr, also seit rund 35 Jahren. Gegenüber Entertainment Tonight beschrieb sie die Begegnung so: "Als ich ihn am Set sah und er schon ganz in seiner Rolle war, brach ich in Tränen aus. Wir haben uns bestimmt zehn Minuten lang umarmt." Clifton übernimmt in der Serie eine wichtige Nebenrolle an der Seite von Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy (30).

Reese und Clifton lernten sich als junge Schauspieler kennen, die beide noch ganz am Anfang ihrer Karrieren standen. "Wir haben damals beide zusammen für Rollen vorgesprochen", erzählte die Schauspielerin. Obwohl sie sich so lange kennen, haben die beiden nie gemeinsam vor der Kamera gestanden. Clifton hat sich im Laufe der Jahre als einer der vielseitigsten Charakterdarsteller Hollywoods etabliert und war unter anderem in Serien wie "Westworld" und "Ballers" sowie in Filmen wie "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen.

Die Serie "Lucky" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Marissa Stapley aus dem Jahr 2021. Reese schwärmte davon, wie sehr sie das Buch beim Lesen aufgewühlt hat: "Ich saß in meinem Wohnzimmer und war völlig aufgedreht. So einen weiblichen Betrugscharakter hatte ich noch nie gelesen." Sofort rief sie ihre Produktionspartnerin Lauren Neustadter an und war überzeugt: "Wir müssen das verfilmen." Ihr war schnell klar, dass sie sich für die Hauptrolle der Betrügerin Lucky Armstrong Anya wünscht. "Sie ist ein echtes Chamäleon. Jeder Film, jede Rolle ist so anders als die davor", erklärte die Produzentin. Die ersten drei Folgen von "Lucky" sind ab sofort bei Apple TV abrufbar.

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Weltpremiere von "Elle" Staffel 1 im SVA Theater in New York am 23. Juni 2026

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Getty Images Clifton Collins Jr. bei der Premiere der Apple-TV-Miniserie "Lucky" in Los Angeles

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Imago Anya Taylor-Joy bei den BAFTA Film Awards 2023