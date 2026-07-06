Reese Witherspoons Kindheit inspirierte neue "Elle"-Serie

Reese Witherspoon (50) lässt ihre berühmte Figur Elle Woods neu aufleben. In der neuen Prequel-Serie "Elle", die bei Prime Video zu sehen ist, erzählt die Schauspielerin und Produzentin die Jugendjahre der "Natürlich Blond"-Figur völlig neu. Wie Regisseur und Produzent Jason Moore jetzt gegenüber dem Magazin People verriet, flossen in die Entstehung der Serie ganz persönliche Erfahrungen ein – nämlich die echten Teenagererlebnisse von Reeses Kindern sowie ihre eigenen Erinnerungen an die Jugend.

Jason beschrieb, wie sehr sich die Schauspielerin in die Entwicklung der Serie eingebracht hat: "Reese ist eine Mutter, also brachte sie viele Dinge ein, wie: 'Das haben meine Kinder durchgemacht und das erinnere ich noch aus meiner Zeit als junges Mädchen.'" Besonders beeindruckt hat ihn dabei ihre Offenheit: "Was ich erstaunlich fand – und womit ich mehr Schwierigkeiten erwartet hätte – war, wie großzügig sie damit umging." In der Serie selbst übernimmt Lexi Minetree die Rolle der jungen Elle Woods und zeigt, wie die Highschool-Version der Kultfigur ins Leben findet.

Reese hat drei Kinder: Tochter Ava Phillippe (26) und Sohn Deacon Phillippe (22) aus ihrer Ehe mit Ryan Phillippe (51) sowie Sohn Tennessee Toth (13) aus ihrer Beziehung mit Jim Toth (55). Ihre Verbindung zur Figur der Elle Woods beschreibt Jason als außergewöhnlich tief: "Reese ist eine so großartige Verkörperung der Figur und kennt sie so gut. Sie hat einen großen Teil ihres Lebens geprägt, das würde sie selbst sagen." Die Zusammenarbeit mit der Unternehmerin bezeichnete er als eine der kreativsten, die er je erlebt habe. Trotz Jasons Lobeshymne kam die Rückkehr von Elle Woods bei vielen Kritikern gar nicht gut an.

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Weltpremiere von "Elle" Staffel 1 im SVA Theater in New York am 23. Juni 2026

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Instagram / reesewitherspoon Ava Elizabeth Phillippe, Tennessee Toth, Reese Witherspoon und Deacon Philippe

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Amazon MGM Studios Lexi Minetree als Elle Woods in der Serie "Elle"