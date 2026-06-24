Reese Witherspoon und Oliver zeigen sich bei Premiere happy

Reese Witherspoon (50) strahlt verliebt in New York! Die Schauspielerin wurde am Dienstagabend beim Verlassen einer Location in Manhattan händchenhaltend mit ihrem Freund Oliver Haarmann fotografiert. Zuvor hatte Reese die Premiere von "Elle" besucht, der neuen Prime-Video-Serie rund um ihre Kultfigur Elle Woods aus "Natürlich blond". Wie Fotos auf Just Jared zeigen, laufen Reese und der Finanzexperte eng aneinander gekuschelt durch die Straßen, während sie sich gemeinsam in die Nacht verabschieden. Laut dem Portal unterstützte Oliver seine Partnerin bei dem glamourösen Event und wich ihr auch nach der Premiere nicht von der Seite.

Mit "Elle" kehrt Reese zu der Rolle zurück, die sie Anfang der 2000er international berühmt gemacht hat – zumindest hinter den Kulissen. Die Serie, die am 1. Juli bei Prime Video startet, erzählt die Vorgeschichte von Elle Woods und spielt im Jahr 1995. In Staffel eins begleitet das Publikum Elle durch die chaotische Welt der Highschool, in der sie sich mit komplizierten Freundschaften, einer verbotenen Romanze und modischen Fehlgriffen herumschlägt. Im Mittelpunkt steht dabei die enge Bindung zwischen Elle und ihrer Mutter, die den beiden hilft, jede Krise zu meistern und die Grundlage für die selbstbewusste Jurastudentin zu legen, die Fans aus den Filmen kennen. Reese selbst ist zwar nicht als Hauptdarstellerin zu sehen, aber als Produzentin an dem Projekt beteiligt.

Privat ist der Auftritt in New York für Reese ein besonderes Kapitel. Die dreifache Mutter hatte im März 2023 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Jim Toth die Trennung öffentlich gemacht, einige Monate später wurde die Scheidung finalisiert. Oliver, ein in der Finanzwelt tätiger Private-Equity-Experte, wird seit Sommer 2024 an der Seite der Hollywoodgröße gesehen. Damals wurden die beiden erstmals bei gemeinsamen Dates in New York gesichtet. Wenig später bestätigte eine Quelle gegenüber Just Jared, dass sie ein Paar sind und verriet, Reese schätze besonders, dass Oliver zwar erfolgreich, aber nicht Teil der Hollywood-Szene sei. Vor ihrem aktuellen Liebesglück war die Schauspielerin vor allem mit ihrer Familie unterwegs und teilte auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr enges Verhältnis zu ihren Kindern, die sie trotz vollem Terminkalender konsequent aus dem Rampenlicht heraushält.

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Weltpremiere von "Elle" Staffel 1 im SVA Theater in New York am 23. Juni 2026

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Getty Images Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe bei der Weltpremiere der Prime-Video-Serie "Elle" in New York, 23. Juni 2026

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon