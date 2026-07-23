Glaswurf bei "Prominent getrennt": Aleks entschuldigt sich

Beim Wiedersehen von Prominent getrennt hat sich Aleksandar Petrovic (35) öffentlich für einen handfesten Eklat entschuldigt, der während der Dreharbeiten für Aufsehen gesorgt hatte. In einer hitzigen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) hatte der Realitystar ein Sektglas vor ihre Füße geworfen, das daraufhin auf dem Boden zerbrach. Beim großen Wiedersehen gestand Aleks nun vor laufenden Kameras ein: "Mein Ausbruch war völlig inakzeptabel, das war viel zu viel. Ich übernehme die volle Verantwortung. Es tut mir in erster Linie für dich leid, ich bitte um Entschuldigung."

Aleks entschuldigte sich jedoch nicht nur bei Vanessa, sondern auch bei allen Beteiligten und den Zuschauern. "Falls ich da irgendwas getriggert habe, das war nicht meine Absicht, ich hatte mich einfach nicht unter Kontrolle", erklärte er. Als Moderatorin Charlotte nach den Hintergründen der Eskalation fragte, beschrieb er die Situation so: "Das war eine sehr emotionale Periode, wir waren circa fünf Monate getrennt und ich war viel zu früh bei 'Prominent getrennt', weil ich mitten in diesem emotionalen Chaos war und ich war einfach komplett lost." Aleks betonte außerdem, dass er sich weiterentwickelt habe: "Ich finde, ich habe schon einen guten Fortschritt gemacht und insgesamt kann ich mich damit nicht mehr identifizieren. Es tut mir leid, dass ich das abgeliefert habe, aber das bin nicht mehr ich."

Vanessa zeigte sich bei der späten Entschuldigung jedoch reserviert und erklärte: "Ich möchte dazu gar nichts großartig sagen, das Ganze liegt ja auch schon mehrere Monate zurück. Wenn da jetzt erst eine Entschuldigung kommt, das muss ja in dem Rahmen hier auch nicht stattfinden und deswegen, nett gesagt, aber da möchte ich nichts weiter zu sagen."

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"