Richard als neuer Partner? Michelle Mišić spricht Klartext

Fans von Michelle Mišić machen sich offenbar Gedanken um ihr Liebesglück. Seitdem die Reality-TV-Bekanntheit ihre Trennung von Mladen "Maki" Doric öffentlich gemacht hat, landen ständig neue Nachrichten in ihrem Postfach. Viele Fans wollen sie mit Vanessa Brahimis Ex-Freund Richard Sternberg verkuppeln und malen sich die beiden als neues TV-Traumpaar aus. In ihrer Instagram-Story setzt Michelle dem Fan-Fantalk allerdings nun eine deutliche Grenze – und macht unmissverständlich klar, wie sie wirklich zu den Kuppelplänen steht.

Michelle richtet sich dabei direkt an ihre Community und wählt klare Worte: "Bitte hört auf, mir Richard von Vanessa vorzuschlagen und Vanessa meinen Ex Maki anzudrehen. Vanessa und ich sind befreundet, das wird niemals passieren." Gleichzeitig gibt die Influencerin ein kleines Update zu ihrem eigenen Gefühlsleben: "Und nein, ich hab keine Angst, mich wieder zu öffnen. Ich weiß nämlich jetzt, worauf ich bei Männern ganz besonders achte und was für mich absolute Red Flags geworden sind. Ich will nur einen, der mausig zu mir ist."

Schon in der Show "Bad Boyfriends" hatte die Essenerin gezeigt, wie sehr sie an sich gewachsen ist und Konflikte in der Beziehung aktiv angeht. Damals bekam sie von ihrer Mutter viel Rückhalt und Zuspruch für ihren Umgang mit Maki – Unterstützung, auf die sie offenbar auch jetzt zählen kann, während sie ihren eigenen Weg geht und für sich festlegt, wie eine zukünftige Partnerschaft aussehen soll.

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Instagram / richard_sternberg, misicmichelle Collage: Richard Sternberg und Michelle Mišić

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RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL / Markus Hertrich Michelle und Maki, "Bad Boyfriends"-Kandidaten