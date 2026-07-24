PG-Fans sauer: Aleks Petrovics Buch "Baddie" wird promotet

Das Wiedersehen von Prominent getrennt sorgte zum Staffelabschluss nicht nur wegen der Ereignisse aus der Show für Gesprächsstoff – auch die letzten Minuten der Sendung stießen vielen Zuschauern sauer auf. Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) verabschiedete die Kandidaten nicht einfach, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um das Kinderbuch "Baddie" von Teilnehmer Aleksandar Petrovic (35) zu erwähnen. Eine Aktion, die in der Community alles andere als gut ankam. Unter einem Instagram-Beitrag des Formats machten zahlreiche Zuschauer ihrem Ärger Luft.

Viele konnten nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet Aleks am Ende der Sendung noch eine Werbefläche bekam. So schrieb ein Nutzer: "Warum promotet man das Buch von Aleks... Enttäuschend RTL." Eine andere Person fragte: "Meine Frage, die sich stellt: Warum am Ende diese Werbung für Aleks' Kinderbuch? Stop it please." Besonders deutlich wurde ein weiterer Kommentar: "Ich fand die Moderation generell gut, aber es kann doch nicht sein, dass man das Wiedersehen damit beendet, dass man Aleks' Buch promotet und er mit einem Grinsen aus dieser Show geht. Schlimm."

Der Titel von Aleks' Buch ist kein Zufall: Er geht auf eine inzwischen bekannte Szene aus "Prominent getrennt" zurück, in der Aleks seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) wiederholt als "Baddie" bezeichnete. Dass aus dem inzwischen viralen Spruch tatsächlich ein Kinderbuch entstehen würde, hatte der 35-Jährige bereits beim Fame Fighting-Event im Interview mit Promiflash verraten. "'Prominent getrennt' hatte so ein Posting rausgebracht: 'Aleks Kinderbücher' – mit all meinen Sprüchen, so ein Kinderbuch. Und dann dachte ich mir: Geniales Marketing. Geniale Idee. Danke schön. Werde ich so umsetzen."

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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TikTok / georginafleur Aleks Petrovic' Kinderbuch "Baddie"

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"