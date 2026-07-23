Stirnkuss bei PG: So ging es mit Joshi und Vanessa weiter

Beim großen Wiedersehen von Prominent getrennt kam ein altbekanntes Thema wieder auf den Tisch: der Stirnkuss, den Joshi Vanessa Nwattu (26) während der Show gegeben hatte. Damals sorgte die kleine Geste für reichlich Gesprächsstoff unter den Kandidaten. Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) wollte es nun genau wissen und fragte direkt nach, ob zwischen den beiden nach der Sendung noch mehr gelaufen sei – oder ob sie sich sogar getroffen hätten. Vanessas Antwort kam prompt und mit einem Lachen: "Nee, da war gar nichts."

Joshi versuchte, die Situation zu entschärfen und betonte, das Ganze sei von Anfang an locker gewesen. "Für uns war das was Lockeres", stellte er klar und ergänzte: "Wir sind cool. Alles ganz locker. Wir haben uns mal auf einem Event getroffen, aber alles nichts Krasses." Doch dann mischten sich zwei weitere Teilnehmer ein. Gök (29) behauptete, er habe ganz andere Dinge gehört: "Ich hab da was anderes gehört, dass ihr euch ein bisschen mehr als nahegekommen seid." Und auch Vanessas Ex Aleks (35) bekräftigte, das Gerücht sei ihm sogar in einer anderen Show zu Ohren gekommen: "Ich war in einer anderen Show und da wurde mir das auch zugetragen und ich war schockiert." Vanessa ließ das jedoch nicht so stehen und stellte unmissverständlich klar: "Ich schwöre euch, Joshi und ich hatten nie was Intimes miteinander. Wir haben uns danach nicht gedatet, wir haben danach keinen Kontakt gehabt, wir haben uns nicht ein einziges Mal privat getroffen. Ich hab mich nicht ein einziges Mal mit dem getroffen." Anschließend bestand sie darauf, das Thema endgültig abzuhaken.

Ganz aus dem Nichts kam das Gerede beim Wiedersehen aber nicht. Während der Zeit in der Villa hatte sich zwischen Joshi und Vanessa ein lockerer Flirt entwickelt. Joshi gestand ihr damals: "Du siehst sogar gut aus, wenn du sauer bist. Ich habe ein bisschen einen Crush bekommen." Danach wurde zusammen gekocht, gelacht und geflirtet. Und genau das blieb natürlich nicht unbemerkt. Als Joshi Vanessa abends im Beisein von Aleks einen Kuss auf die Stirn gab, eskalierte die Situation. Aleks nannte Joshi "respektlos" und stellte klar, wie ernst es für ihn war: "Ich war mit ihr fast verheiratet, ich wollte mit ihr Kinder. Das ist keine Dahergelaufene für mich." Joshi konterte im Interview spitz: "Der maskuline Mann ist nicht ganz ehrlich. Wahrscheinlich hat er noch was für sie übrig."

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RTL Vanessa Nwattu und Josh bei "Prominent getrennt"

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RTL Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt", 2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"