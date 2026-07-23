Nach "Prominent getrennt": Hat Aleks eine neue Partnerin?

Beim großen Wiedersehen der Sendung Prominent getrennt wurde es für Aleksandar Petrovic (35) richtig persönlich. Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) wollte von dem Realitystar wissen, ob er nach der Show bereits eine neue Frau an seiner Seite hat. Doch Aleks gab ganz offen zu, aktuell Single zu sein – und erklärte auch gleich, warum das für ihn im Moment genau das Richtige ist.

Der 35-Jährige verriet beim Wiedersehen, dass er zunächst an sich selbst arbeiten möchte, bevor er wieder eine Beziehung eingeht. "Ich muss erst mal heilen, damit ich die richtige Frau anziehe. Ich bin vorher von Beziehung zu Beziehung gehüpft und du ziehst immer die gleichen Menschen an. Darum muss ich an mir arbeiten und heilen", erklärte er. Charlotte ließ dann noch eine weitere, durchaus pikante Frage folgen: ob er es erlauben würde, dass seine Tochter mit einem Mann wie ihm zusammen ist. Aleks' Antwort fiel kurz und unmissverständlich aus: "Nein, Abstand."

Zuvor war eine Aussprache mit seiner Ex Vanessa Nwattu (26) in der Show heftig eskaliert. Aleks war damals so ausgerastet, dass er ein Sektglas vor Vanessas Füße warf. Das Glas zerbrach auf dem Boden. Beim großen Wiedersehen ruderte Aleks dann zurück und entschuldigte sich öffentlich: "Mein Ausbruch war völlig inakzeptabel, das war viel zu viel. Ich übernehme die volle Verantwortung. Es tut mir in erster Linie für dich leid, ich bitte um Entschuldigung."

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"