Fehlte bei "Prominent getrennt"-Reunion: Germain äußert sich

Für die Fans der aktuellen Staffel von Prominent getrennt war die große Reunion am Donnerstagabend ein Muss – doch drei Paare fehlten bei dem TV-Wiedersehen. Neben Mou Naksh und Vivien Tzouvaras sowie Tanina und Fabian Hesdahl waren auch Jessica Hnatyk (26) und Germain Wolf (25) nicht mit von der Partie. Während Zuschauer sich schon während der Ausstrahlung fragten, was hinter dem plötzlichen Verschwinden der Duos steckt, meldet sich nun zumindest Germain bei Instagram zu Wort und gibt seinen Followern einen Einblick in seine Sicht der Dinge.

In seiner Instagram-Story teilte Germain mit, dass er und Jessica schlicht nicht eingeladen worden seien. "Ich habe gehört, das Wiedersehen ist draußen vom 'Prominent getrennt'. Und mich erreichen einige Nachrichten, warum Jessi und ich nicht dabei sind. Ich kann es euch nicht erklären. Keine Ahnung, was soll ich euch sagen? Wir wurden auf jeden Fall nicht eingeladen", so der Realitystar. Er selbst habe keinen Grund für die fehlende Einladung bekommen: "Ich verstehe auch nicht, warum nicht. Aber man hat ja so oder so nichts von uns gezeigt, was passiert ist. Na ja, passt nicht ins Konzept." Von den anderen Teilnehmern der Staffel hat sich bisher niemand zu dem Thema geäußert. Auch RTL hat kein Statement abgegeben.

"Prominent getrennt" lebt eigentlich davon, dass ehemalige Paare noch einmal aufeinandertreffen und ihre gemeinsame Vergangenheit aufarbeiten. Gerade deshalb fällt es Zuschauern besonders auf, wenn mehrere Duos beim großen Wiedersehen gar nicht erst auftauchen. Jessica und Germain gehören zu den Realitygesichtern, die ihr Privatleben in TV-Formaten öffentlich gemacht haben und dadurch immer wieder genau beobachtet werden. Umso größer war jetzt das Interesse der Fans, nachdem beide in der Reunion fehlten.

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RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024

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RTL Germain Wolf bei "Prominent getrennt"

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RTL / Africa Vumazonke Germain Wolf und Jessica Hnatyk, "Prominent getrennt"-Kandidaten