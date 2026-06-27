Gentleman? Charlotte Engelhardt schwärmt von Calvin Kleinen

Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34) stehen kurz davor, gemeinsam das Reality-TV aufzumischen: Schon ab dem 30. Juni läuft ihre neue Show "Bad Boyfriends" bei RTL+ und bringt die beiden als Moderatorenduo ins Wohnzimmer der Zuschauer. Im Gespräch mit Promiflash plaudert Charlotte nun ganz offen über die Zusammenarbeit mit Calvin – und kommt dabei richtig ins Schwärmen. Das gute Miteinander habe dann die Entscheidung leicht gemacht, wie sie erzählt: "Da war es für mich total klar, dass er mein Co-Moderator wird, weil der einfach ein Mega-Typ ist. Er ist ein Gentleman, er ist gut erzogen. Der hat Bock zu arbeiten, hat aber auch Bock zu lachen, und es war eine super gute Mischung und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht."

Die beiden kennen sich bereits seit Längerem und haben unter anderem ein gemeinsames Döner-Date hinter sich – eine Anekdote, die Charlotte sichtlich gern erwähnt. "Die [Zusammenarbeit] war sehr lustig. Wir kennen uns ja ein bisschen länger schon und hatten ja schon unser berühmtes Döner-Date und können extrem gut zusammen lachen und viel Quatsch machen", erklärt die Moderatorin gegenüber Promiflash. Ab dem 30. Juni ist das Duo gemeinsam auf RTL+ zu sehen.

Bei "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" geht es ordentlich zur Sache: Acht Männer werden mit dem Versprechen eines Partyurlaubs nach Teneriffa gelockt – und stehen dort plötzlich ihren Freundinnen gegenüber, die mit den Beziehungs-Red-Flags ihrer Partner abrechnen wollen. Statt Pool und Luxusvilla erwartet die Männer ein Trailerpark. Charlotte hat dabei nicht nur das Moderieren im Blick, sondern auch die menschliche Ebene des Formats. "Natürlich gibt es Drama, Tränen, Streit und jede Menge Emotionen. Aber wir gehen auch in die Tiefe. Die Männer werden gezwungen zuzuhören, statt nur zu antworten", kündigte sie an.

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"

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IMAGO / Future Image Charlotte Engelhardt, Februar 2026

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Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality- und Ballermann-Star

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