Nach Datinggerüchten: Benson Boone knutscht mit Alix Earle

Sänger Benson Boone (24) und Influencerin Alix Earle (25) haben die Datinggerüchte rund um sie jetzt mit einem spektakulären gemeinsamen Auftritt neu befeuert. Am 25. Juni veröffentlichte Benson sein neues Musikvideo zu "The Time of My Life" – und Alix spielt die weibliche Hauptrolle. Die beiden sind darin die Stars einer theatralen Liebesgeschichte, die auf einer Bühne vor Publikum inszeniert wird. Das Video ist gespickt mit Fantasy-Elementen: Die beiden rudern gemeinsam in einem Boot, fechten in einer Taverne und besiegen sogar einen Drachen. Am Ende heiraten die zwei – und teilen einen leidenschaftlichen Kuss vor dem begeisterten Publikum.

Dass Alix und Benson im Video gemeinsam zu sehen sein würden, hatten die beiden bereits auf Social Media vorab mit mehreren Clips angeteasert. TMZ berichtete, dass die beiden die gesamte Woche für das Video gedreht hatten und ihre Chemie am Set unübersehbar gewesen sei. Alix habe durchgehend gelacht und die Stimmung zwischen den beiden sei flirty gewesen. Nach Drehschluss wurden die zwei dann beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant Craig's in Los Angeles gesichtet. Auf die Frage eines Reporters des Portals, ob sie ein Paar seien, antwortete Benson: "Äh, nein" – und ergänzte, sie würden lediglich "abhängen".

Für Benson ist es die erste neue Single seit seinem Album "American Heart", das vergangenes Jahr erschienen war. Privat war um den Grammy-nominierten Musiker zuletzt ruhiger gewesen: Laut Berichten von TMZ gingen er und seine Ex-Freundin Maggie Thurmon (24) 2025 nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Fans hatten die Trennung bereits geahnt, nachdem die beiden sich gegenseitig in den sozialen Medien entfolgt hatten. Als Nächstes steht für Benson ab Juli seine "Wanted Man Tour" durch nordamerikanische Arenen an, die bis September dauern soll.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images, Alexander Tamargo/Getty Images for Sports Illustrated Collage: Benson Boone und Alix Earle

Anzeige Anzeige

Instagram / alixearle Benson Boone und Alix Earle beim Musikvideodreh zu "The Time of My Life"

Anzeige Anzeige

Instagram / alixearle Benson Boone mit Alix Earle am Set vom Videodreh zu "The Time of My Life" 2026

Getty Images Maggie Thurmon bei Vanity Fairs "Vanities: A Night For Young Hollywood" im Bar Marmont in Los Angeles, März 2026