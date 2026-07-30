Benson Boone küsst geheimnisvolle Frau vor Konzert

Kurz vor seinem Konzert in Denver wurde Sänger Benson Boone (24) beim Knutschen erwischt – und zwar mit einer geheimnisvollen blonden Frau. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, wurden die beiden am Mittwochnachmittag an einer Straßenecke der US-amerikanischen Stadt dabei beobachtet, wie sie sich leidenschaftlich küssten. Beim Abschied gab die Unbekannte dem Musiker noch einen Kuss auf die Wange, bevor sich die beiden trennten. Wenige Stunden später sollte Benson abends bereits auf der Bühne stehen.

Wer die Frau ist, bleibt bisher unklar. Fest steht aber: Es handelt sich nicht um Alix Earle (25), mit der der Sänger zuletzt in Verbindung gebracht worden war. Die Social-Media-Bekanntheit wurde immer wieder als mögliche neue Partnerin des Musikers gehandelt – doch die Bilder aus Denver sprechen eine andere Sprache. Ob zwischen Benson und der blonden Unbekannten mehr steckt als ein flüchtiger Kuss, ist derzeit nicht bekannt.

Benson ist seit dem vergangenen Herbst wieder Single. Davor war er rund drei Jahre lang mit Maggie Thurmon (24) zusammen, bevor die Beziehung endete. Der am 25. Juni 2002 geborene Sänger schaffte mit seinem Song "Beautiful Things" den internationalen Durchbruch und ist seitdem weltweit auf Tournee.

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Instagram / alixearle Benson Boone mit Alix Earle am Set vom Videodreh zu "The Time of My Life" 2026