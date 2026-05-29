"Opa": Alix Earle will keine älteren Männer mehr daten

Social-Media-Star Alix Earle (25) gewährt ihren Fans erneut schonungslose Einblicke in die Tücken ihres Single-Lebens. In der YouTube-Show "Get Real with Me" plauderte die US-Influencerin jetzt mit ihrer Kollegin Quenlin Blackwell (25) offen über ihre aktuellen Erfahrungen auf dem Datingmarkt. Dabei verriet sie, dass ein Treffen mit einem Gleichaltrigen sie einst dazu brachte, ihre zuvor gesetzten Altersgrenzen komplett über den Haufen zu werfen – der junge Mann war ihr schlicht zu unreif. Auf der Suche nach echtem Halt und einem starken Partner an ihrer Seite schlug das Pendel bei der Blondine danach jedoch extrem in die andere Richtung aus, was sich als ebenso wenig erfolgreich erwies.

Auf der Jagd nach emotionaler Reife verlor sie das Alter ihres Gegenübers völlig aus den Augen, berichtete Alix und betonte: "Ich will jemanden, der sich um mich kümmert." Die Content-Creatorin gestand, dass sie es mit dem Altersunterschied prompt maßlos übertrieben habe: "Manchmal bin ich dann zu weit in die andere Richtung gegangen und dachte nur: 'Opa!'" Statt des erhofften Beschützerinstinkts wartete bei diesen Verabredungen wohl eher der Generationenkonflikt auf die Influencerin, die damit eine weitere bittere Dating-Erfahrung sammeln musste.

Hinter Alix liegt eine intensive Beziehungsgeschichte: Über zwei Jahre lang war sie mit Football-Profi Braxton Berrios liiert, bevor im Dezember ihre Trennung öffentlich wurde. In einem emotionalen TikTok-Clip erklärte die Influencerin später, sie könne nicht "das sein, was Braxton braucht", während er seine NFL-Karriere vorantreibt und sie selbst bei "Dancing with the Stars" vor der Kamera steht. Trotzdem kreuzen sich ihre Wege immer wieder: So wurden die beiden beim Palm Tree Music Festival in Aspen und später bei einer Party in Miami dabei gefilmt, wie sie sich unterhielten – jeweils getrennt angekommen, aber sichtlich bemüht um einen respektvollen Umgang.

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Getty Images Alix Earle beim Sports Illustrated Swimsuit Social Club in New York City, 15. Mai 2026

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Getty Images Braxton Berrios und Alix Earle im Februar 2024

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Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin