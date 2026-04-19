"Fake Dramen": Alix Earle kontert Alex Cooper in Streit

Zwischen den Social-Media-Stars Alex Cooper (31) und Alix Earle (25) ist ein handfester Streit entbrannt. Am 13. April postete Alex ein TikTok-Video, in dem sie ihre Kollegin direkt mit Namen ansprach und ihr vorwarf, "Fake Dramen" zu inszenieren. "Hey girl, die passiv-aggressiven Reposts und die Likes und das Kommentieren zu bestimmten Dingen – ich muss dich hier zur Rede stellen", sagte sie laut dem Magazin People in dem Clip. "Du musst konkret werden und einfach sagen, was du mir zu sagen hast. Es gibt keine Geheimhaltungsvereinbarung. Niemand hält dich auf. Hör auf, dich hinter anderen zu verstecken, und sag es einfach selbst." Alix ließ sich nicht lange bitten und antwortete in den Kommentaren des Videos kurz und knapp: "Okay, mache ich!!"

Dem Clip vorausgegangen war ein Repost von Alix, in dem eine andere Creatorin Alex als "so schrecklich" bezeichnet und ihr vorgeworfen hatte, im Rahmen ihres Podcasts "Call Her Daddy" von den verletzlichsten Momenten anderer Frauen zu profitieren. Alex warf Alix daraufhin in ihrem Video vor, eine "falsche Erzählung" rund um den Streit zu konstruieren. "Ich weiß, was passiert ist, und du auch – also sprich darüber. Es sei denn, die falsche Geschichte, die du kreierst, ist viel interessanter als die Wahrheit", sagte sie. "Ich habe nichts zu verbergen, was uns beide betrifft." Ein Sprecher von Alix reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage von People.

Der Konflikt zwischen den beiden begann sich abzuzeichnen, als Alix' Podcast "Hot Mess" Anfang 2025 das Unwell Network verließ – ein Podcast-Netzwerk, das Alex im August 2023 gegründet hatte. Alix war eine der ersten Creatorinnen gewesen, die einen Vertrag mit dem Netzwerk unterzeichnet hatten. Alex schrieb damals auf TikTok, dass Alix' fehlende Podcast-Aktivität nichts mit Unwell zu tun habe und das Netzwerk ihr alle Rechte zurückgegeben habe. Als Alix einige Monate später im Wall Street Journal auf ihren Abgang angesprochen wurde, sagte sie lediglich: "Das war hinter den Kulissen ein kleines 'Hot Mess'." Auf TikTok antwortete sie zudem auf die Frage einer Followerin, was mit Alex passiert sei, mit: "Wie viel Zeit hast du?"

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Alix Earle und Alex Cooper

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Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

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Getty Images Alix Earle 2026

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Im Beef Alex Cooper vs. Alix Earle – auf wessen Seite steht ihr? Team Alex – sie fordert Klartext, das ist fair! Team Alix, ihre Andeutungen haben sicher Gründe. Ergebnis anzeigen