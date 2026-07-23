London-Date: Läuft da was bei Alix Earle und Lando Norris?

Zwischen Social-Media-Star Alix Earle (25) und Formel-1-Pilot Lando Norris scheint es zu funken! Bereits am 9. Juli sorgten die beiden für Spekulationen, als sie in derselben Nacht getrennt voneinander einen exklusiven Privatclub verließen – und zwar The Twenty Two im Londoner Stadtbezirk Mayfair. Während Lando in schwarzer Freizeitkleidung zu seinem Auto lief, schlenderte Alix in einem nudefarbenen Kleid an der Seite ihrer Freundin Anastasia Karanikolaou die Straße entlang. Nun berichtet das Magazin People unter Berufung auf eine Insider-Quelle, dass die beiden seitdem mehrere Dates hatten.

"Alix und Lando reden miteinander, und es ist noch zu früh, um von einer Beziehung zu sprechen", zitiert People die Quelle. Die beiden hätten "ein paar gemeinsame Gruppenausflüge gehabt und seien wirklich vernarrt ineinander." Außerdem hieß es: "Sie sind noch in Kontakt und planen, sich zu treffen, aber sie gehen die Sache sehr langsam an." Von den Vertretern beider Seiten gab es auf Anfrage des Magazins keine Stellungnahme.

Alix ist vor allem für ihre offenherzigen TikToks bekannt und wird demnächst auch auf Netflix zu sehen sein – in der Realityshow "Earle Meets World", in der sie gemeinsam mit ihrer Familie ihr Leben dokumentiert. Lando wiederum gewann im Dezember vergangenen Jahres seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel. Der Brite war zuletzt mit dem portugiesischen Model Margarida Corceiro romantisch verbunden. Alix hingegen war zuvor zwei Jahre lang mit NFL-Star Braxton Berrios liiert, bevor die Beziehung Ende 2025 in die Brüche ging.

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Getty Images, Getty Images Collage: Alix Earle, Lando Norris

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Getty Images Lando Norris bei der Fahrer-PK vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone

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Getty Images Alix Earle bei der New-York-Premiere von Netflix' "Happy Gilmore 2" im Juli 2025