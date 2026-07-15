Alix Earle spricht erstmals über Fehde mit Alex Cooper

Alix Earle (25) wird in ihrer kommenden Netflix-Show "Earle Meets World" offen über ihren Konflikt mit Alex Cooper (31) sprechen. Dem Magazin Time verriet die 25-jährige Influencerin jetzt in einem Interview, dass sie den Streit mit ihrer ehemaligen Chefin zunächst gar nicht öffentlich thematisieren wollte. "Das war eines der Dinge, über die sie am Anfang wollten, dass ich spreche, und ich fühlte mich wirklich nicht wohl damit, das zu erzählen", so Alix. Doch dann habe sich vieles während der Dreharbeiten von alleine entfaltet – und sie sei froh darüber, dass die Kamera dabei war. "Hinter den Kulissen gab es einen ernsten emotionalen Kampf, und meine Familie war für mich da", erklärte sie weiter.

Die Fehde zwischen Alix und Alex war im April öffentlich aufgeflammt, als die Influencerin ein kritisches Video über die Podcasterin repostete. Alex reagierte daraufhin mit einem mittlerweile gelöschten TikTok, in dem sie Alix scharf anging. Für Alix selbst sei das alles andere als spaßig gewesen, wie sie betonte: "Diese Momente, die manchmal für Leute im Internet so unterhaltsam wirken, sind hinter den Kulissen schwer – ich bin froh, dass wir das festhalten konnten." Wann "Earle Meets World" auf Netflix erscheint, ist bislang noch nicht bekannt. Inhaltlich dreht sich die Show nicht nur um die Fehde, sondern auch um Alix' Patchworkfamilie, die gemeinsam alte Konflikte aufarbeitet. "Wir müssen über die Probleme sprechen, die wir miteinander haben", sagte sie gegenüber E! News.

Auch Alex befindet sich derzeit in unruhigem Fahrwasser. Ihr Unternehmen "Unwell Network" sowie ihr Ehemann und Geschäftspartner Matt Kaplan stehen in der Kritik – unter anderem berichteten Vanity Fair und Bloomberg News über ein angeblich toxisches Arbeitsumfeld. Alex selbst wies die Vorwürfe zurück und sagte gegenüber dem Wall Street Journal: "Ich belasse es einfach mal bei: 'Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest.' Aber ich denke, das weiß inzwischen jeder." Zudem erwartet sie mit Matt ihr erstes gemeinsames Kind.

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Getty Images Alix Earle 2026

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Getty Images Alexandra Cooper im September 2022

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Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026