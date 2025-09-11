"Beautiful Things"-Sänger Benson Boone ist wohl getrennt

Benson Boone (23) und seine Freundin Maggie Thurmon haben sich wohl getrennt. Wie jetzt bekannt wurde, sind der Musiker und seine langjährige Partnerin nach drei Jahren Beziehung nicht mehr zusammen. Das berichtet TMZ. Was genau zu der Trennung geführt hat, bleibt unklar, doch aufmerksame Fans hatten bereits erste Hinweise bemerkt: Die beiden folgen sich nicht mehr auf Social-Media-Plattformen, was heutzutage oft als eindeutiges Zeichen für das Ende einer Beziehung gilt.

Bekannt wurde die Beziehung der beiden erst im vergangenen Jahr, als sie ihre Liebe auch öffentlich auf Social Media teilten. Zuvor hatten der Musiker und Maggie ihre Beziehung weitgehend privat gehalten. Die drei Jahre ihrer Liebe sind von der Öffentlichkeit kaum begleitet worden, was zeigt, wie gut es dem Paar gelang, sich ein Stück Privatsphäre zu bewahren. Nun soll diese Liebesgeschichte jedoch Schnee von gestern sein.

Benson, der vor allem durch seine Musik bekannt ist, hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Vor rund sechs Monaten machte er mit einem ganz anderen Thema Schlagzeilen: Im Gespräch mit Rolling Stone erklärte er, warum er konsequent auf Alkohol und Drogen verzichtet. "Ich habe so eine extrem süchtige Persönlichkeit. Ich glaube, ich würde mich kaputtmachen", stellte Benson damals klar. Seine Entscheidung zur Abstinenz habe nichts mit seinem religiösen Hintergrund zu tun, sondern entspringe einer ganz persönlichen Angst vor Suchtverhalten.

Getty Images Benson Boone im Mai 2025 bei den AMAs in Las Vegas

Getty Images Benson Boone beim Coachella, 2025

Getty Images Benson Boone beim iHeartRadio z100's Jingle Ball 2024 in New York

