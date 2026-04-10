Alix Earles erstes Date nach Trennung endet in Enttäuschung

Alix Earle (25) zieht nach ihrem ersten Liebesabenteuer als Single eine ernüchternde Bilanz. Die Social-Media-Beauty ging Anfang der Woche mit einem Unbekannten aus, den sie zuvor über Direktnachrichten auf Instagram kennengelernt hatte. In mehreren TikTok-Clips schilderte Alix jetzt, wie der Mann sie in Los Angeles zum ersten Date abholte, mit ihr Richtung Malibu fuhr – aber offenbar völlig ohne Plan. Statt romantischem Beachwalk und entspanntem Dinner stand am Ende ein chaotischer Roadtrip mit Starbucks-Stopp, schrägen Fragen und einem Moment purer Angst auf dem Plan. Ihr Fazit vor der Kamera: "Ich will gerade nicht mehr auf Dates gehen." Es scheint, als habe ihr das jüngste Dating-Desaster erst einmal jegliche Lust auf weitere Verabredungen vermiest.

In ihrem Video, das sie unter dem Titel "My Date Recap" postete, betonte Alix zunächst, der Mann sei "wirklich nett" und sie wolle ihn nicht schlechtmachen. Trotzdem lief der Nachmittag ganz anders als gedacht. Der Verehrer holte sie um 15 Uhr ab, hatte aber erst für 19:30 Uhr eine Restaurantreservierung – obwohl Alix ihm vorher gesagt hatte, dass sie spätestens gegen 18:30 oder 19 Uhr wieder zu Hause sein müsse. Während der Autofahrt meldete sich beim Date plötzlich der Hunger, also steuerte das Duo erst einmal eine Starbucks-Filiale an. Danach ging es weiter die Küste entlang über den Pacific Coast Highway, bis Alix auffiel, wie weit sie sich bereits von der Stadt entfernt hatten. Auf ihre Frage, wohin sie überhaupt fahren, antwortete der Mann nur, er habe "keinen Plan". In ihrem Clip erzählte Alix, ihr Kopfkino habe sofort eingesetzt: "Es gab einen Moment während des Dates, da bin ich fast grün geworden und beinahe ohnmächtig, weil ich wirklich dachte, ich werde entführt", berichtete sie. Zusätzlich lief die Unterhaltung im Auto schleppend, und als ihr Gegenüber sie schließlich fragte, ob sie OnlyFans mache, war der Abend für sie innerlich gelaufen. Besonders irritierte sie, dass er trotz offensichtlicher Google-Recherche solche Fragen stellte, während er gleichzeitig Fragen zu seinem eigenen Leben auswich.

Am Ende des Dates sei ihr klar gewesen, dass sie solche Treffen in Zukunft anders angehen will. In ihrem TikTok kündigte sie lachend an, dass jeder, der sie ausführen wolle, ihr künftig vorher einen vollständigen Ablaufplan schicken müsse. "Wenn du mich ausführen willst, schickst du mir einen kompletten Ablaufplan, von Anfang bis Ende", sagte sie. Das Treffen war Alix' erste Verabredung seit dem Liebesaus mit Football-Profi Braxton Berrios, von dem sie sich nach über zwei Jahren trennte. Nach dem Beziehungsende wurde sie kurze Zeit mit Football-Legende Tom Brady (48) in Verbindung gebracht, nachdem die beiden bei mehreren Partys gesichtet worden waren. Offiziell bestätigt wurde diese Liaison jedoch nie – und nun konzentriert sich Alix offenbar vor allem darauf, ihren Single-Alltag mit Humor zu nehmen und ihre Dating-Erfahrungsstories mit ihrer Community zu teilen.

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Getty Images Alix Earle posiert im Februar 2024 bei den Grammy Awards in Los Angeles

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Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin

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Getty Images Braxton Berrios und Alix Earle, Februar 2024