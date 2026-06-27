So denkt Katalina über Bachelor Sebastians Rosenstopp

Bei "Die Bachelors" kam es in Folge acht zum großen Knall: Bachelor Sebastian Paul beendet völlig überraschend seine Reise – und das, obwohl das Finale noch gar nicht in Reichweite schien. Der frisch gebackene Realitystar ist sich sicher, mit Nadja bereits die richtige Frau gefunden zu haben, und schickt deshalb alle anderen Frauen, darunter auch Katalina, gemeinsam nach Hause. Gegenüber Promiflash schildert Katalina jetzt, wie sie diesen Moment erlebt hat und wie sie zu Sebastians radikaler Entscheidung steht. Die einstige Kandidatin spricht offen über gemischte Gefühle, lobt aber gleichzeitig den Mut des Rosenkavaliers.

Im Gespräch mit Promiflash zeigt Katalina vor allem Verständnis für den frühzeitigen Rosenstopp. Sie erklärt: "Am Ende waren wir alle dort, um uns zu verlieben und die passende Person zu finden. Wenn das früher passiert als ursprünglich geplant, dann ist das doch eigentlich etwas Schönes und Echtes." Für sie sei Sebastians Schritt "nachvollziehbar" und sogar ein Zeichen von Stärke, weil er sich nicht in die "typische Bachelorrolle" gezwängt habe. Enttäuscht sei sie von seinem Entschluss nicht gewesen, denn ihre eigene Reise hätte sie ohnehin beendet. Dafür habe sie sich schon vorher intensiv mit der Situation auseinandergesetzt und ihre Gedanken aufgeschrieben. "Ich bin außerdem niemand, der um einen Mann kämpft, der seine Entscheidung bereits getroffen hat", stellt die ehemalige Kandidatin klar.

Ganz spurlos ist der abrupte Cut für Katalina dennoch nicht geblieben. Die Teilnehmerin hätte sich gewünscht, dass Sebastian ihr und den anderen mehr Zeit schenkt, um zu testen, ob sich überhaupt eine körperliche oder emotionale Anziehung entwickeln kann. Der Bachelor habe sich jedoch sehr stark auf Nadja fokussiert, was Katalina deutlich gespürt hat. Dadurch fiel es ihr schwer, sich emotional fallen zu lassen, sie habe sich eher zurückgenommen, um sich vor einer Enttäuschung zu schützen. Romantische Gefühle für Sebastian seien so gar nicht erst entstanden. Während der Bachelor und Nadja nun ihren ungewöhnlichen Weg nach dem Show-Stopp finden müssen, bleibt für Katalina vor allem die Erkenntnis, dass echte Nähe und offene Gespräche für sie wichtiger sind als die klassische Bachelor-Dramaturgie.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Katalina, Model & und Studentin aus München

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RTL Katalina und Franzi, "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026