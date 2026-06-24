Reise abgebrochen: So geht es mit Sebastian und Nadja weiter

Bei Die Bachelors läuft in dieser Staffel so einiges anders als gewohnt. In Folge acht eröffnet Sebastian Paul den Kandidatinnen, dass seine Gefühle für Nadja so stark sind, dass es in seinen Augen keinen Sinn mache, auf weitere Dates zu gehen. Somit müssen die übrigen Frauen – Franzi, Katalina, Lia und Josi – die Show gesammelt verlassen. Nadja und Sebastian wirken zunächst glücklich und erleichtert, wissen jedoch selbst noch nicht so recht, wie es jetzt mit der Show weitergehen soll.

Kurz darauf wird Sebastian von einem Besuch seiner Mutter überrascht. Sabine ist extra nach Südafrika gereist, um ihrem Sohn beizustehen und seine neue Flamme Nadja kennenzulernen. Beim ersten Aufeinandertreffen läuft alles harmonisch ab. "Ich glaube, dass Nadja sehr gut in unsere kleine Familie passt", lautet das Fazit von Sabine. Im Anschluss genießen Nadja und Sebastian ein romantisches Date – und sprechen dabei über ihre gemeinsame Zukunft.

Am Ende des Dates erreicht die beiden ein Brief. Dort steht geschrieben, dass ihre Reise in der Show zwar endet – vorab dürfen sie aber trotzdem noch eins der geplanten Dreamdates genießen. Sebastian und Nadja packen ihre Koffer und reisen gemeinsam von Südafrika weiter nach Namibia, bevor es schließlich zurück in die Heimat geht. "Die Zeit hier war vielleicht genau perfekt, wie sie war. Ich habe diese Momente in mein Herz geschlossen und diesen Ort hier auch – und die Verbindung zu Nadja dementsprechend. Daher ist es auch okay, wenn wir weitergehen und neue Erfahrungen machen", resümiert Sebastian strahlend.

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"