Nach dem Antrag im Februar: Michelle und Eric trennen sich

Nur wenige Monate nach einem romantischen Heiratsantrag auf großer Bühne ist es vorbei: Schlagersängerin Michelle (54) und Sänger Eric Philippi haben sich getrennt. Das berichtet Bild exklusiv. Die Nachricht trifft offenbar auch enge Vertraute des Paares völlig unvorbereitet. Dabei hatte Eric seiner Partnerin erst im Februar, am Abend von Michelles Abschiedskonzert in der Berliner Uber Arena – und gleichzeitig ihrem Geburtstag –, vor Tausenden Fans einen Heiratsantrag gemacht. Michelle sagte Ja und rief laut Bild in die Menge: "Jetzt bin ich endlich keine Dauerverlobte mehr!" Nach vier gemeinsamen Jahren folgt nun also das Liebes-Aus.

Gegenüber Bild spricht Eric offen über die Trennung. "Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch", sagt er – und kämpft dabei mit den Tränen. Außerdem stellt er klar: "Die Entscheidung, sich zu trennen, ging von mir aus." Warum er sich kurz nach dem Antrag zu diesem Schritt entschlossen hat, lässt er offen. "Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut", erklärt er. Auch Michelle ringt um Worte: "Wir befinden uns in einem riesigen Gefühlschaos. Das müssen wir für uns selbst jetzt erst einmal sortieren." Auf die Frage, wie es ihr gehe, sagt die Sängerin: "Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht's. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen."

Das Paar hatte sich 2022 kennengelernt und 2023 seine Liebe erstmals öffentlich gemacht. Trotz eines Altersunterschieds von 25 Jahren hielten sie zusammen gegen viel Häme von außen. Bereits im Sommer 2024 hatte Eric seiner Michelle das erste Mal einen Antrag gemacht – der zweite Antrag im Februar war also bereits ein erneuter Anlauf. Zuletzt hatte das Paar ein Haus im Saarland gekauft, Michelles jüngste Tochter lebte bei ihnen, und auch zwei Bernhardinerhunde gehörten zur Familie. Im Sommer 2025 hatte Eric öffentlich über eine schwere gesundheitliche Phase gesprochen: Er litt unter Panikattacken und verbrachte drei Monate zur Behandlung in einer Privatklinik. Michelle stand ihm in dieser Zeit zur Seite.

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Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

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Instagram / eric_philipp Michelle und Eric Philippi im Mai 2024

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Instagram / eric_philippi Michelle und Eric Philippi mit ihren Hunden Ronja und Bonnie