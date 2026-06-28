Adam Peatys Mutter leidet unter der Fehde mit Familie Ramsay

Holly Ramsay und Ehemann Adam Peaty (32) schweben im Babyglück: Das Paar erwartet im Dezember sein erstes gemeinsames Kind, eine kleine Tochter. Passend dazu widmete Holly ihrem Mann und ihrem berühmten Vater Gordon Ramsay (59) rührende Worte zum Vatertag auf Instagram. Adam, den sie dort liebevoll als "besten Papa" für Sohn George aus seiner früheren Beziehung mit Künstlerin Eirianedd Munro feierte, scheint in der Patchworkfamilie der Ramsays voll angekommen zu sein. Hinter den Kulissen sorgt laut Daily Mail die Familienfehde mit Adams eigener Mutter Caroline Peaty jedoch für einen schmerzhaften Schatten über all der Freude – und dieser Schatten wird nach Angaben von Familieninsidern immer größer.

Denn während Gordon als werdender Großvater öffentlich seine Vorfreude auf das Baby teilt – "Herzlichen Glückwunsch an euch beide, ich schicke euch ganz viel Liebe, Dad", schrieb der TV-Koch laut Daily Mail unter die Schwangerschaftsverkündung – sollen Adams Eltern Mark und Caroline die frohe Botschaft nur per "sehr förmlicher" SMS erfahren haben. Bereits seit dem Eklat rund um die Hochzeit von Adam und Holly in der Bath Abbey Ende Dezember, als Caroline erst vom Junggesellinnenabschied im Luxus-Club Soho Farmhouse ausgeschlossen und später sogar von der Gästeliste gestrichen worden sein soll, ist das Verhältnis zerrüttet. Laut dem Bericht seien seit rund sechs Monaten auch die Treffen mit Enkel George komplett eingeschlafen, obwohl der Fünfjährige früher regelmäßig bei Caroline und Mark in Staffordshire zu Besuch war.

Für Caroline, die in Interviews immer wieder die Bedeutung von Familie betonte, ist der Kontaktabbruch besonders hart. Die ehemalige Kita-Leiterin, die Adam als Kind unermüdlich zum Training fuhr und sich auch heute noch intensiv um ihre Enkel und ihre betagte Mutter kümmert, galt im Clan lange als Kümmererin. Ein Familienmitglied beschreibt sie gegenüber der Daily Mail als jemanden, für den die Enkelkinder "der Lebensinhalt" seien. Auch mit Adams Ex-Partnerin Eirianedd soll die Britin weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen; diese erklärte auf Nachfrage lediglich, sie sei "sehr fond of her", also ihr sehr zugetan, wolle sich aber ansonsten nicht äußern.

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Getty Images Adam Peaty, Schwimmer

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Getty Images Holly, Tana und Gordon Ramsay im Februar 2025

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Instagram / hollyramsaypeaty Adam Peaty und Holly Ramsay, Ehepaar