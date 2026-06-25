So emotional reagiert Gordon Ramsay auf erstes Enkelkind

Starkoch Gordon Ramsay (59) wird bald zum ersten Mal Opa – und hat nun offen über seine gemischten Gefühle dazu gesprochen. Im Podcast "The Rest Is Football" tauschte er sich mit Moderator Gary Lineker aus, der ebenfalls kurz vor seiner ersten Großvaterschaft steht. "Wie aufregend ist das?!", rief Gordon enthusiastisch, gestand dabei aber auch: "Ich bin innerlich völlig am Boden zerstört, denn bis sie sprechen und sich mit dir unterhalten können, kann man nicht viel machen – wir werden ja nicht stillen, oder?" Seine Tochter Holly Ramsay und ihr Ehemann Adam Peaty (32) hatten die freudige Baby-News Mitte Juni auf Instagram verkündet – genau einen Tag vor dem Vatertag in Großbritannien.

Gordon selbst kommentierte den Beitrag seiner Tochter voller Vorfreude: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide, ich schicke euch ganz viel Liebe. Ich werde ein sehr aufgeregter Opa sein, besonders zu Weihnachten." Für ihn und seine Frau Tana ist es das erste Enkelkind überhaupt. Wie bereits bekannt ist, erwartet das Paar ein Mädchen, das im Dezember 2026 zur Welt kommen soll. Auf dem Ankündigungsfoto, das das Paar via Social Media teilte, ist Holly mit einem wachsenden Babybauch zu sehen, während Adam ihr liebevoll die Hände um die Taille legt.

Während die Ramsay-Familie die Neuigkeit gebührend feierte, erfuhr Adams Mutter Caroline davon auf einem ganz anderen Weg. Laut einem Bericht der Zeitung Daily Mirror soll sie die Nachricht lediglich per kurzer Textnachricht erhalten haben – just in dem Moment, als Holly das Foto auf Instagram veröffentlichte. Denn das Verhältnis zwischen Adam und seiner Kernfamilie gilt als schwer zerrüttet. Vergangenes Jahr hatte er seine Familie kurz vor der Hochzeit mit Holly ausgeladen, die am 27. Dezember in der Bath Abbey stattfand. Caroline reagierte dennoch mit Worten des Wohlwollens und sagte gegenüber einem Insider: "Ich freue mich für sie. Die Nachricht von einem neuen Baby ist immer willkommen."

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Getty Images Gordon Ramsay, Starkoch

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden Baby-News

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Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017