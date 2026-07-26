Tränen nach Bronze: Adam küsst Holly Ramsays Babybauch

Süßer Moment nach einem emotionalen Rennen: Adam Peaty (32) gewann bei den Commonwealth Games in Glasgow Bronze über 100 Meter Brust – und suchte direkt danach das, was ihm am wichtigsten ist. Kaum war das Rennen beendet, eilte der Schwimmer zu seiner schwangeren Ehefrau Holly Ramsay auf der Tribüne. Die Bilder dieses Augenblicks gingen schnell viral: Adam beugt sich zu Holly, küsst liebevoll ihren Babybauch und bringt sie damit zum Strahlen. Auf seiner Badekappe prangte passend dazu bereits der gemeinsame Nachname des Paares: Ramsay-Peaty.

Auch sportlich war das Finale denkbar knapp. Adam schlug nach 59,65 Sekunden an und sicherte sich damit Bronze hinter Sieger Sam Williamson (59,17 Sekunden) und Filip Nowacki (59,34 Sekunden). Der Weltrekordhalter über die Distanz zeigte sich nach dem Rennen sichtlich emotional und brach in Tränen aus. Gegenüber der Nachrichtenagentur PA erklärte er: "Ich weine nicht, weil es Bronze statt Gold ist. Ich weine, weil ich weiß, dass ich besser bin als das." Besonders bewegend sei für ihn anschließend der Blick zu seiner Frau gewesen. "Sie wird immer stolz auf mich sein. Und als Vater ist es egal, ob du mit Gold nach Hause kommst – Hauptsache, du kommst mit einem Teddybären nach Hause", sagte er.

Adam und Holly gaben sich im vergangenen Dezember das Jawort. Nur wenige Monate später verkündeten sie, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Tochter soll im Dezember 2026 zur Welt kommen. Holly, die Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (59), schrieb dazu auf Instagram: "Wir können es kaum erwarten, unser kleines Mädchen kennenzulernen." Auch Adam schwärmte zuletzt bei "BBC Breakfast" von seinem Familienglück: "2026 ist schon jetzt ein ganz besonderes Jahr. Unsere Hochzeit war einer der schönsten Tage meines Lebens. Und ich erwarte eine kleine Tochter – ich bin unglaublich aufgeregt." Für den Olympiasieger ist es nach seinem Sohn George aus einer früheren Beziehung das zweite Kind.

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Imago Holly und Adam Ramsay-Peaty nach Bronze über 100 m Brust bei den Commonwealth Games in Glasgow

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Imago Adam und Holly Ramsay-Peaty nach Bronze über 100 m Brust bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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Imago Sam Williamson, Filip Nowacki und Adam Ramsay-Peaty nach dem 100-m-Brust-Finale bei den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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