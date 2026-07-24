"Bombe zünden": Adam Peaty sorgt sich um den Familienstreit

Für Schwimmstar Adam Peaty (32) läuft es derzeit auf mehreren Ebenen: Er steht vor den Commonwealth Games in Glasgow, wo er als erster Teamschwimmer Englands vier aufeinanderfolgende Goldmedaillen holen könnte, und erwartet zudem erneut Nachwuchs mit seiner Frau Holly Ramsay, die er am 27. Dezember in der Bath Abbey geheiratet hat. Doch hinter den Kulissen soll es mächtig brodeln – denn laut The Sun fürchtet der Olympiasieger, dass Mitglieder seiner Familie kurz davor stehen, weitere pikante Details aus seinem Privatleben öffentlich zu machen.

Das Verhältnis zwischen Adam und seinen Eltern war offenbar bereits vor der Hochzeit so zerrüttet, dass diese gar nicht erst eingeladen wurden. Als einzige Verwandte war seine Schwester Bethany bei der Trauung dabei. Doch nun soll auch sie im Streit mit Holly liegen – nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft soll Adams Schwester Bethany öffentlich Unfrieden gesät haben. Ein Insider schilderte gegenüber The Sun die Lage so: "Das könnte ein karriereentscheidender Moment für Adam sein, aber es besteht immer die drohende Möglichkeit, dass jemand aus seiner erweiterten Familie versucht, eine weitere Bombe zu zünden." Und weiter: "Es wird zunehmend unerbittlich."

Der Schwimmer selbst versucht, den Fokus trotz aller Schlagzeilen auf seinen Sport zu lenken. Gegenüber The Independent betonte Adam, dass er den Druck im Wettkampf sogar brauche: "Der Druck kann jedem auferlegt werden, aber er ist wahrscheinlich in meinen Händen am besten aufgehoben, denn je mehr Druck ich habe, desto besser performe ich", erklärte er. Gleichzeitig räumte er ein, dass er und Holly den Wirbel um ihre Beziehung nicht immer glücklich gemanagt hätten und wolle nun "das Schwimmen sprechen lassen". Privat steht für das Paar neben dem Medaillenjagen vor allem das zweite gemeinsame Kind im Mittelpunkt. Adam ist bereits Vater eines Sohnes aus einer früheren Beziehung und teilt auf Social Media immer wieder Einblicke in sein Leben abseits der Wettkampfbahnen, in dem gemeinsame Momente mit Holly und der Patchworkfamilie eine große Rolle spielen.

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Getty Images Holly Ramsay und Adam Peaty bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in London

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Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025

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Getty Images Olympiasieger Adam Peaty, 2024