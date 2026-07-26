Adam Peaty verbot seiner Mutter Zutritt bei Schwimm-Comeback

Während Holly Ramsay bei den Commonwealth Games in Glasgow am Beckenrand saß und ihren Ehemann Adam Peaty (32) anfeuerte, musste seine Mutter Caroline das Rennen von zu Hause aus verfolgen. Der Schwimmstar und dreifache Olympiasieger verwehrte ihr offenbar den Zutritt zur Wettkampfstätte – und das ausgerechnet beim Halbfinale der 100 Meter Brust im Tollcross International Swimming Centre, bei dem Adam als Sieger aus dem Becken stieg. Für Caroline war es das erste Mal überhaupt, dass sie ihren Sohn nicht persönlich bei einem Wettkampf begleitete. Sie und ihr Mann Mark verfolgten das Geschehen stattdessen vor dem Fernseher in ihrem Zuhause im englischen Uttoxeter, rund 400 Kilometer entfernt von Glasgow.

Freunde der Familie berichten, dass der Familienstreit durch einen weiteren Umstand noch verstärkt wurde. Adam tritt bei den Spielen offiziell unter dem Doppelnamen Ramsay-Peaty an – wobei der Name seiner Frau an erster Stelle steht. Holly, die Tochter von TV-Koch Gordon Ramsay (59), teilte auf Instagram ein Foto ihres Mannes mit einer Schwimmkappe, auf der der neue Name zu lesen ist, und schwärmte, wie "besonders" dieser Moment für sie sei. Dieser Post habe Carolines Stimmung zusätzlich getrübt, wie Vertraute berichten. "Es ist ein bisschen ärgerlich. Wir alle fragen uns, warum es Ramsay-Peaty heißen muss und nicht Peaty-Ramsay", zitiert die Daily Mail einen Freund der Familie. Er betonte, Caroline und Mark hätten ihrem Sohn trotz allem die Daumen gedrückt.

Der Konflikt zwischen Adam und seiner Familie hat sich angeblich im Vorfeld seiner Hochzeit mit Holly im Dezember in der Bath Abbey zugespitzt. Caroline war damals nicht zur Junggesellinnenabschiedsfeier von Holly eingeladen worden, obwohl Hollys Mutter Tana Ramsay (50) mit ihrer besten Freundin Victoria Beckham (52) dabei war. Auch Adams Schwester Bethany, die bei der Hochzeit noch als Brautjungfer fungiert hatte, soll inzwischen mit Holly zerstritten sein. Zu seinen Brüdern James und Richard hat Adam ebenfalls keinen Kontakt mehr. Gegenüber der Daily Mail hatte Caroline ihren Schmerz über die Situation bereits in Tränen beschrieben: "Es ist, als hätten sie mir das Herz herausgeschnitten."

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Getty Images Olympiasieger Adam Peaty, 2024

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly und Adam Ramsay-Peaty, Juni 2026

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Getty Images Adam Ramsay-Peaty vor den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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