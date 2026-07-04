Vogue Williams kritisiert Gordon Ramsays Erbe-Pläne für Kids

Moderatorin und Realitystar Vogue Williams (40) hat sich in ihrem Podcast "Vogue and Amber" zu einem Interview gemeldet, das Starkoch Gordon Ramsay (59) dem Telegraph gegeben hat. Darin hatte Gordon erklärt, dass seine Kinder – Megan, Holly, Jack, Tilly, Oscar und Jesse – nach seinem Tod keine seiner Immobilien erben würden. Stattdessen wollen er und seine Frau Tana ihrem Nachwuchs lediglich eine 25-prozentige Anzahlung für eine eigene Wohnung finanzieren. Genau das glaubt Vogue allerdings nicht so ganz: "Er hat gesagt, er würde ihnen 25 Prozent einer Anzahlung für eine neue Wohnung geben – und ich dachte mir: 'Da ist keine Chance, dass Gordon Ramsay seinen Kindern nicht ein ganzes Haus kauft.'"

Dabei ließ Vogue ihre eigene Familiengeschichte einfließen, um ihren Zweifel zu untermauern. "Ich erinnere mich noch, als unsere Eltern wohlhabend waren und sagten, sie würden uns ein Haus kaufen. Wir hatten das Haus sogar schon ausgesucht – und dann waren sie plötzlich nicht mehr reich", erzählte sie ihren Zuhörern im Podcast. Vogue selbst befindet sich gerade in einer ganz anderen aufregenden Lebensphase: Die Moderatorin ist erneut schwanger und erwartet mit ihrem Mann Spencer Matthews (37) ihr viertes Kind. Die beiden sind bereits Eltern von Theodore, Gigi und Otto. Im Podcast "My Therapist Ghosted Me" verriet Vogue, dass der Name für das Baby bereits feststeht – und durchaus ungewöhnlich ist. "Der Name, den wir gewählt haben, ist verrückt", sagte sie und ergänzte: "Es ist so ein großer Vorname, dass wir einen normalen zweiten Vornamen wählen werden, nur für alle Fälle, damit das Baby später wählen kann."

Gordons Tochter Holly Ramsay erwartet derweil gemeinsam mit ihrem Mann, Olympiasieger Adam Peaty (32), ebenfalls Nachwuchs. Mitte Juni hatten die beiden auf Instagram bekanntgegeben, dass im Dezember 2026 ein Mädchen zur Welt kommen soll. Der Koch zeigte sich damals sichtlich gerührt von der Neuigkeit. In einem Interview mit der Talkshow "This Morning" hatte er außerdem über die Hochzeit von Holly und Adam im Dezember 2025 gesprochen und offen zugegeben, dabei ein "heißes Durcheinander" gewesen zu sein: "Als Vater von drei Töchtern träumst du von diesem Moment – und dann kommt er und du bist einfach völlig aufgelöst."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Vogue Williams und Gordon Ramsay

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026

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Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024