Schwangere Holly schwärmt von Ehemann Adam bei Comeback

Holly Ramsay-Peaty lässt in Glasgow die Fan-Herzen höherschlagen: Die Influencerin fiebert am Beckenrand mit, als ihr Ehemann Adam Ramsay-Peaty (32) beim 100-Meter-Brust-Vorlauf der Commonwealth Games ins Wasser springt. Die Tochter von TV-Koch Gordon Ramsay (59) ist extra in die schottische Metropole gereist, um den dreifachen Olympiasieger zu unterstützen. Auf Instagram teilt Holly ihre Begeisterung mit ihren Followern und zeigt stolz Adams neue Schwimmkappe mit dem gemeinsamen Namen – ein ganz besonderer Moment für das frisch verheiratete Paar, das seit Dezember Mann und Frau ist. "Etwas ganz Besonderes", schwärmt sie in ihrer Story und zeigt damit, wie sehr sie hinter ihrem Liebsten steht.

Am Beckenrand bleibt es jedoch nicht nur bei emotionalen Momenten: Adam, der auf seiner Kappe nun "Ramsay-Peaty" stehen hat, überzeugt auch sportlich. Sein Vorlauf über 100 Meter Brust muss zunächst kurz unterbrochen werden, nachdem eine Bahnabtrennung im Pool beschädigt wird und ein Offizieller ins Wasser steigen muss, um sie zu reparieren. Danach findet der Schwimmstar schnell seinen Rhythmus und erzielt mit 59,46 Sekunden die schnellste Zeit des Morgens. Nur zwei weitere Konkurrenten bleiben ebenfalls unter der Ein-Minuten-Marke. Nach dem Rennen zeigt sich Adam gegenüber TNT Sports zufrieden: "Job done, really. Wir haben zwei sehr volle Wochen vor uns, also sparen wir Energie, wo wir können."

Während Adam sportlich wieder an frühere Erfolge anknüpfen will, steht für Holly derzeit auch privat eine besondere Zeit an. Die Social-Media-Bekanntheit hatte erst kürzlich verkündet, dass sie und Adam ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Am Beckenrand präsentiert sie stolz ihre wachsende Babykugel in einem schwarzen T-Shirt, einem tief sitzenden Rock, einer hellen Jacke und einer Handtasche mit süßem Hello-Kitty-Anhänger. Seit ihrer Hochzeit im Dezember trägt Holly den Doppelnamen, den ihr Mann nun auch bei seinem Wettkampf präsentiert. Für das junge Ehepaar sind die Commonwealth Games damit nicht nur ein sportlicher Termin, sondern auch ein weiterer besonderer Moment in ihrer gemeinsamen Familiengeschichte.

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly und Adam Ramsay-Peaty, Juni 2026

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Getty Images Adam Ramsay-Peaty vor den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay-Peaty, Juli 2026

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