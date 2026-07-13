Zoff ums Baby: Holly Ramsay bricht mit Adams Schwester

Bei Holly Ramsay und Adam Peaty (32) gibt es nun offenbar erneut Ärger im Familienkreis. Wie die Mail on Sunday unter Berufung auf einen Insider berichtet, sollen Holly und Adams Schwester Bethany derzeit nicht mehr miteinander sprechen. Auslöser des Streits sei demnach Hollys Schwangerschaft gewesen: Bethany, die selbst ebenfalls schwanger ist und nur wenige Wochen nach Holly ihr drittes Kind erwartet, soll vor einem Interview bei Holly nachgefragt haben, ob sie Fragen zu deren Babyglück beantworten dürfe. Holly habe dies jedoch abgelehnt und angekündigt, dass sie und Adam "auf Abstand gehen" würden, sollte Bethany trotzdem über die Schwangerschaft sprechen.

Seitdem sollen Holly und Bethany laut Mirror kein Wort mehr miteinander wechseln, obwohl sie sich zuvor sehr nahestanden. Bethany war sogar eine der Brautjungfern bei der Hochzeit von Holly und Adam im vergangenen Dezember. Sie soll außerdem das einzige Mitglied aus Adams enger Familie gewesen sein, das bei der Trauung dabei war. Adam soll nun zwischen seiner Ehefrau und seiner Schwester stehen und versuchen, die Wogen zu glätten. Ob ihm das gelingt, bleibt jedoch abzuwarten.

Der aktuelle Streit reiht sich in die bereits länger schwelenden Spannungen innerhalb der Peaty-Familie ein. Besonders Adams Mutter Caroline zeigte sich von der Situation tief verletzt. Nachdem sie nicht zur Hochzeit des Paares eingeladen worden war, richtete sie laut Mirror bewegende Worte an ihren Sohn: "Die Botschaft, die ich Adam mitgeben möchte, ist: Egal, was in Zukunft passiert, bitte weiß, dass ich dich liebe, dein Vater liebt dich, du kannst jederzeit nach Hause kommen und mit mir reden." Zudem betonte sie: "Ich wünsche mir, dass du und Holly eine lange und glückliche Ehe habt."

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Getty Images Holly Ramsay und Adam Peaty bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in London

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden Baby-News

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Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay mit Freunden und Familie an ihrem JGA