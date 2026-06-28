Datet Franzi Temme Ex-"Love Island"-Granate Giulio Ehses?

Nach ihrer kurzen Romanze mit Eric Stehfest (37) hat Franzi Temme (31) wieder Schmetterlinge im Bauch – und schon wieder ist es ein wahrer Reality-Veteran, der der Blondine den Kopf verdreht: Der neue Mann an ihrer Seite ist kein Geringerer als Ex-Love Island-Granate Giulio Ehses. Beim gemeinsamen Interview mit Blitzlichtgewitter plauderten die beiden nun herrlich ehrlich über ihr Kennenlernen am Set einer neuen Show. Auch wenn sie der Sache noch keinen festen Stempel aufdrücken wollen, fliegen die Funken bereits unübersehbar. Auf die Frage, ob aus dem Flirt bald etwas Ernstes wird, gibt sich Franzi philosophisch: "Das wissen nur die Sterne – mal gucken." Giulio tritt ebenfalls charmant auf die Bremse: Für das ganz große Label sei es aktuell einfach noch ein bisschen zu früh.

Dass hier aber schon jetzt mehr als nur gute Freundschaft in der Luft liegt, können die beiden im Interview kaum verbergen. Franzi stellt witzelnd klar, dass sie absolut bereit für ein neues Kapitel in ihrem Bett ist: "Ich bin offen, jemanden ranzulassen – auf jeden Fall." Als Begründung für die vergleichsweise kurze Verschnaufpause nach der Eric-Episode nennt Franz ihr Alter: "Ich bin 31, langsam muss ich auch unter die Tücher kommen." Giulio scheint jedenfalls ganz angetan und gerät im Gespräch regelrecht ins Schwärmen über seine potenzielle Partnerin: "Sie tut mir einfach aktuell sehr gut. Sie ist ein sehr liebevoller Mensch." Das Kompliment gibt sie prompt zurück. Er sei ehrgeizig, liebevoll – "und er sieht wahnsinnig gut aus."

Dass beide eine ordentliche TV-Historie im Gepäck haben, stört das junge Glück überhaupt nicht. "Vergangenheit bleibt Vergangenheit", stellt Giulio gelassen klar. Stattdessen konzentriere man sich lieber auf das Hier und Jetzt und die gegenseitige Eifersucht, bei der sich beide laut eigener Aussage nicht viel nehmen. Vielleicht führt die gemeinsame TV-Erfahrung bald sogar zu einem Projekt vor der Kamera. Ein Pärchen-Format wäre für Franzi durchaus denkbar: "Vielleicht – wenn es in Zukunft so gut laufen sollte –, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen." Man darf also gespannt sein, ob die Sterne hier tatsächlich gerade das nächste deutsche Reality-Traumpaar zusammenführen.

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Collage: Imago, giulio.ehses Collage: Franzi Temme und Giulio Ehses

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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RTL Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025