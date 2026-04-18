Edith Stehfest schießt nach Erics Liebes-Aus gegen Franzi

Das Ende der Kennenlernphase zwischen Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) hat kaum jemanden so wenig überrascht wie seine Ex-Frau Edith Stehfest (30). Bei der Verleihung der Reality Awards in Bonn sprach die Schauspielerin gegenüber dem Berliner Kurier offen darüber, was sie von der Beziehung hielt – und schoss dabei kräftig gegen Franzi. "Ich weiß das schon länger. Es war für mich eh nur eine Frage der Zeit. Ich habe das nicht nur geahnt, sondern ich habe das vor acht Monaten auch in Thailand gesehen. Deswegen habe ich damals auch versucht, Eric vor Franzi zu beschützen", so die Schauspielerin.

Die zweifache Mutter betonte, sie erkenne bestimmte Muster sofort: "Ich war zehn Jahre lang mit einem GZSZ-Star verheiratet. Frauen mit Hintergedanken sehe ich auf zwölf Metern gegen den Wind. Das höre und sehe ich." Über Franzi fand sie dennoch auch anerkennende Worte: Sie sei eine schöne Frau und ein guter Mensch. Gleichzeitig ist Edith überzeugt, dass vor allem Erics Bekanntheit in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt habe: "Aber den Namen, die Präsenz und die Plattform, was er ihr alles gegeben hat, kamen ihr gut gelegen."

Was Ediths eigenes Liebesleben angeht, blickt sie nach vorne. Nach Eric hat sie nach eigenen Angaben bereits zwei schwierige Beziehungsversuche hinter sich, die sie persönlich aber weitergebracht hätten. Jetzt wolle sie sich vor allem auf sich selbst konzentrieren und ihren Alltag neu sortieren. Edith ist in ihre Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt, wo auch ihre Familie lebt, und hat sich erstmals mit 30 eine eigene Wohnung genommen. Dort möchte sie sich nun ganz ihrer Kunst widmen und beschreibt dieses neue Kapitel als etwas, das sie sehr glücklich macht.

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Collage: Imago, Imago Collage: Edith Stehfest und Franziska Temme

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars