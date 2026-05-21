"Love Island"-Star Maya Jama und Rúben Dias sind getrennt

Maya Jama (31) und Fußballprofi Rúben Dias (29) haben sich nach rund 18 Monaten Beziehung getrennt. Die "Love Island"-Moderatorin und der Manchester-City-Verteidiger sollen ihre Romanze bereits vor drei Wochen beendet haben – und das ausgerechnet kurz nachdem die beiden laut Daily Mail zusammengezogen waren. Kurz nach dem Liebes-Aus flog Maya nach Inverness, um die neue Staffel von "Celebrity Traitors" zu drehen. Dass die Trennung tatsächlich vollzogen ist, deutet auch ihr Verhalten in den sozialen Medien an: Wie die Zeitung The Sun berichtet, haben beide damit begonnen, gemeinsame Pärchenfotos von ihren Instagram-Accounts zu löschen.

Die Moderatorin und der Kicker hatten im Dezember 2024 zueinander gefunden, nachdem sie sich einen Monat zuvor bei den MTV Europe Music Awards in Manchester kennengelernt hatten. Anfangs hielten sie ihre Liebe noch möglichst privat, doch schnell machten Schnappschüsse und gemeinsame Auftritte die Romanze öffentlich. Während Maya sich nun auf ihre Rückkehr als Gastgeberin von "Love Island" vorbereitet, steht für Rúben die Reise in die Vereinigten Staaten an, wo er mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft aufläuft.

Für Fans kommt das Liebes-Aus besonders unerwartet, da Maya und Rúben in der Vergangenheit immer wieder sehr vertraut miteinander gesehen worden waren. Bereits bei gemeinsamen Stadionbesuchen wirkten sie innig und voll aufeinander fokussiert. Die Moderatorin hatte ihre Beziehung ansonsten eher dezent gehalten, zeigte aber in den vergangenen Monaten doch hin und wieder private Einblicke – etwa von gemeinsamen Auszeiten und Reisen. Auch Rúben präsentierte sich abseits des Rasens zunehmend als verliebter Partner. Nun scheint für die zwei Karriere vor Paarmomenten zu stehen.

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Collage: Imago, Imago Rúben Dias und Maya Jama

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Instagram / mayajama Maya Jama und Rúben Dias, Dezember 2025

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Instagram / mayajama Ruben Dias und Maya Jama im Mai 2025

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