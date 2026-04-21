Nach Eric-Trennung: Franziska Temme kontert Ediths Kritik

Franziska Temme (31) hat sich auf Instagram mit deutlichen Worten gegen Anschuldigungen von Edith Stehfest (30) zur Wehr gesetzt. Auslöser war ein Interview, in dem Edith öffentlich Stellung zur Trennung ihres Ex-Mannes Eric Stehfest (36) von Franziska bezogen hatte. Darin behauptete Edith, sie habe Eric vor Franzi schützen wollen, weil diese die Beziehung lediglich genutzt habe, um durch seinen bekannten Namen Aufmerksamkeit zu generieren. Franziska zeigt sich davon mehr als irritiert und ließ ihren Gefühlen in einem ausführlichen Statement freien Lauf.

"Mir vorzuwerfen, ich hätte es auf den Namen von Eric Stehfest abgesehen, ist einfach absurd. Vor allem, wenn solche Aussagen von jemandem kommen, der diesen Namen selbst getragen hat", schrieb die TV-Bekanntheit in ihrer Story. Sie betont dabei klar, nichts inszeniert und niemanden benutzt zu haben. Dass ihre Beziehung zu Eric als "fake" bezeichnet werde, sei für sie das Schlimmste daran. "Ich weiß, was echt war... und ich weiß auch, was hinter den Kulissen passiert ist. Nicht alles von ihrer Person war uneigennützig", so Franziska weiter. Sie fragt sich außerdem, warum so viel Energie darauf verwendet werde, andere schlecht dastehen zu lassen, statt sich um die eigenen Themen zu kümmern. Abschließend kündigt sie an, sich nicht weiter zu äußern und den Fokus auf die Dinge zu richten, die ihr wirklich wichtig sind.

Edith hatte ihre Spitzen schon vor wenigen Tagen verteilt. Bei der Verleihung der Reality Awards in Bonn sagte sie dem Berliner Kurier: "Ich weiß das schon länger. Es war für mich eh nur eine Frage der Zeit." Sie legte nach: "Deswegen habe ich damals auch versucht, Eric vor Franzi zu beschützen." Als Begründung führte Edith an: "Ich war zehn Jahre lang mit einem GZSZ-Star verheiratet. Frauen mit Hintergedanken sehe ich auf zwölf Metern gegen den Wind."

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026

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Imago Edith Stehfest bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin