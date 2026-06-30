Megan Thee Stallion wirbelt "Love Island" komplett auf

Megan Thee Stallion (31) hat der Datingshow Love Island in den USA einen unvergesslichen Besuch abgestattet. Die Rapperin tauchte als Überraschungsgast in der Villa auf und übernahm die Moderation eines eigens kreierten Spiels namens "Hot Girl Bakery" – und das war alles andere als langweilig. Zunächst traten die Singles in einer abgewandelten Version von "Reise nach Jerusalem" gegeneinander an – allerdings nicht mit Stühlen, sondern mit Torten. Die Challenge entwickelte sich schnell zu einem Twerk-Wettbewerb. Danach stand ein weiteres Geschicklichkeitsspiel auf dem Programm, bei dem sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit Sahnepistolen und Torten bewarfen.

Doch zwischen all dem Spaß wurde es plötzlich ernst: Die Rapperin nutzte die Bühne, um die Männer der Staffel für ihr Verhalten zu konfrontieren. Besonders KC bekam sein Fett weg. Sie konfrontierte ihn mit seinem Verhalten gegenüber seiner ursprünglichen Partnerin Aniya. "Glaubst du, dass die Dinge, die du gesagt und getan hast, Aniya gegenüber respektvoll waren?", sagte sie ihm ins Gesicht, wie auf dem Streaming-Dienst Peacock zu sehen war, wo die US-Version von "Love Island" ausgestrahlt wird. Fans feierten sie dafür, die Doppelmoral der Männer in dieser Staffel so klar beim Namen zu nennen.

Am Ende der Folge übernahm Megan außerdem die ehrenvolle Aufgabe, zwei Kandidaten zurück in die Villa zu bringen: Amora und Carl kehrten nach einer Zuschauerabstimmung zurück – und stiegen spektakulär aus riesigen Kuchen heraus. Im Abspann deutete Megan mit den Worten "Ich habe noch keinen Love-Island-Sommer, aber ich habe das Gefühl, dass die Mädchen in der Villa mir die Inspiration geben, mich auszuprobieren" einen möglichen neuen Sommerflirt an.

Der Besuch von Megan dürfte dem Format nun noch mehr Aufmerksamkeit beschert haben. Für die Sängerin selbst ist der TV-Moment ebenfalls ein privater Neustart, denn erst vor wenigen Monaten hatte sie ihre Trennung von Basketballspieler Klay Thompson bestätigt. Übrigens ist die Begeisterung für "Love Island" längst kein Geheimnis mehr in prominenten Kreisen: Zuletzt gestand auch Michelle Obama (62) öffentlich, ein großer Fan der Sendung zu sein.

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Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Megan Thee Stallion bei Paraiso Miami Swim Week 2026

Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025