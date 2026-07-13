Ariana Madix trauert um verstorbenen Love-Island-Produzenten

Mit bewegenden Worten hat Ariana Madix (41) auf Instagram von einem verstorbenen Kollegen Abschied genommen. Die Moderatorin von Love Island USA teilte am Sonntag, dem 12. Juli, eine emotionale Hommage an James Barker, den Executive Producer der Sendung. Der Executive Producer der beliebten Dating-Show starb im Alter von 40 Jahren während der Dreharbeiten zur achten Staffel auf Fidschi nach einem unerwarteten medizinischen Notfall, wie ITV America und der Sender Peacock gegenüber dem Magazin People bestätigten. "Wie viele von euch wissen, haben wir diesen Sommer unerwartet einen lieben Freund verloren", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "James Barker ist der freundlichste Mensch, den man sich vorstellen kann, mit einer Seele, die wirklich von innen heraus strahlte. Wir werden ihn immer vermissen."

Neben den persönlichen Worten teilte Ariana auch den Link zu einer GoFundMe-Kampagne, die James' Partner Adam Roth ins Leben gerufen hat, um unmittelbare finanzielle Belastungen nach dem Tod abzufedern. "Unser strahlender James Barker starb am 12. Juni 2026 durch einen nicht vorhersehbaren und tragischen plötzlichen Tod. Wie alle, die ihn liebten, kämpfen wir noch immer damit, eine Welt ohne ihn zu begreifen", heißt es auf der Kampagnenseite. Bis zum 12. Juli waren auf der Plattform bereits mehr als 55.978 Euro von angestrebten 65.599 Euro zusammengekommen.

Auch die Show selbst erinnerte bereits an den Produzenten. Die Folge vom 16. Juni endete mit einer emotionalen Fotomontage, die mit den Worten "Für James" begann und später mit "Wir lieben dich" schloss. James war seit 2020 Teil von Love Island USA und arbeitete sich vom Story Producer bis zum Executive Producer hoch. In den vergangenen drei Staffeln hatte er diese Position inne und war nicht nur an Produktion und Postproduktion beteiligt, sondern beaufsichtigte auch den Soundtrack der beliebten Sendung. Privat galt er laut der GoFundMe-Seite als Mensch mit großem Herzen, der seine Community liebte und andere Künstler immer wieder unterstützte.

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Getty Images Ariana Madix bei den MTV Movie And TV Awards 2018

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Getty Images Ariana Madix und Tom Sandoval, Juli 2022

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Getty Images Ariana Madox bei den People's Choice Awards 2018

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