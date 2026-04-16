"Nicht gereicht": Zwischen Eric Stehfest & Franzi ist es aus

Es war eine Liaison, die nach einem gemeinsamen TV-Abenteuer entstand – doch nun ist sie Geschichte: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (31) gehen getrennte Wege. Der Schauspieler und die Reality-TV-Bekanntheit hatten sich bei Promis unter Palmen zu schätzen gelernt und befanden sich nach den Dreharbeiten in einer Kennenlernphase. Jetzt hat Eric allerdings das Aus auf Instagram öffentlich gemacht. In seiner Story lässt der einstige GZSZ-Darsteller seine Follower direkt an der Situation teilhaben. "Die Kennenlernphase mit Franzi ist vorbei. Leider hat es nicht für eine ernsthafte Beziehung gereicht", erklärt er und wünscht darum, sich keine Sorgen zu machen, denn: "Mir geht es gut mit dieser Entscheidung."

Zwischen Eric und Franzi herrscht trotz Ende "kein böses Blut" und sie verstehen sich "trotz allem gut". Sie haben die Entscheidung gemeinsam getroffen. Seinerseits spielte dabei unter anderem seine Rolle als Vater mit rein. "Ich hab zwei Kinder und wenn dann nicht alles hundertprozentig stimmt, dann muss man auch nichts erzwingen. Ich bin also offiziell wieder Single", betont er abschließend.

Für Franzi endete "Promis unter Palmen" nicht nur mit einem potenziell neuen Mann an ihrer Seite, sondern auch mit dem Sieg und damit 83.000 Euro mehr auf dem Konto. Anlässlich dessen widmete Eric ihr erst vor wenigen Tagen noch rührende Worte in einem Interview mit Joyn. "Franzi hat mir anvertraut, dass sie in vielen Shows und auch in ihrem Leben nicht immer so ernst genommen wird und immer abgestempelt wird als einfaches Mädchen. [...] Sie hat das Spiel wirklich gut gespielt und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass sie es am Ende dann gewonnen hat", zeigte er sich stolz. Da die zwei im Guten auseinandergegangen sind, dürfte er aber sicher noch genauso empfinden.

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme, Februar 2026

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Imago Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln am 04.02.2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler