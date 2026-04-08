Nach ihrem Sieg: Eric Stehfest widmet Franzi rührende Worte

Franziska Temme (31) hat sich bei Promis unter Palmen durchgesetzt und den Sieg geholt – und ihr guter Freund Eric Stehfest (36) könnte nicht stolzer auf sie sein. In einem Interview mit Joyn schwärmte der Schauspieler nun von der Realitydarstellerin und richtete rührende Worte an sie. "Franzi hat mir anvertraut, dass sie in vielen Shows und auch in ihrem Leben nicht immer so ernst genommen wird und immer abgestempelt wird als einfaches Mädchen", verriet Eric. Dass die 30-Jährige nun allen das Gegenteil bewiesen habe, erfülle ihn mit Freude: "Sie hat das Spiel wirklich gut gespielt und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass sie es am Ende dann gewonnen hat."

Dem Preisgeld von über 83.000 Euro, das Franziska mit nach Hause nehmen durfte, trauert Eric dabei selbst überhaupt nicht hinterher. Mit einem breiten Lächeln machte der einstige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star deutlich, was ihm wirklich wichtig ist: "Nein, ich brauche nichts von dem Geld, Franzi reicht", erklärte er dem Streamingdienst gegenüber. Die süße Liebeserklärung zeigt einmal mehr, wie eng die beiden mittlerweile miteinander verbunden sind.

Dass sich Eric und Franziska nach den Dreharbeiten zu der Sat.1-Show nähergekommen sind, ist bereits bekannt. Zwar sind die beiden offiziell noch kein Paar und möchten sich zunächst in Ruhe kennenlernen, doch in Interviews schwärmen sie regelmäßig voneinander. Auch bei gemeinsamen Event-Auftritten zeigen sie sich bereits Seite an Seite. Erst kürzlich plauderte Eric in einem Interview mit Ramon Wagner aus, dass sie einen gemeinsamen Urlaub planen würden. Im großen Finale der Realityshow hatte sich Franziska gegen Dilara Kruse und Gina-Lisa Lohfink (39) durchgesetzt und die goldene Kokosnuss gewonnen.

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Imago Eric Stehfest und Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Franziska Temme, Januar 2026

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Imago Franziska Temme bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln am 04.02.2026