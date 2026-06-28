Emily Blunt verzückte am "Disclosure Day"-Set mit Albernheit

Steven Spielbergs (79) neuer Science-Fiction-Film "Disclosure Day" feierte am 8. Juni seine Premiere in New York City – und dabei drehte sich auf dem roten Teppich fast alles um eine Person: Emily Blunt (43). Ihre Mitstreiter Wyatt Russell und Margo Seibert lobten sie bei der Veranstaltung im Lincoln Center gegenüber dem Magazin People in den höchsten Tönen. Denn während die Schauspielerin mit ihrer Leistung im Film überzeugt, soll sie hinter den Kulissen vor allem für ausgelassene Stimmung gesorgt haben. Wyatt, der in "Disclosure Day" den lässigen Musiker und Freund von Emilys Figur spielt, war voll des Lobes: "Unglaublich. So viel Kontrolle, Bandbreite und Tiefe, die sie als Schauspielerin hat – sie ist genauso großartig als Mensch, das macht es sehr viel Spaß, den ganzen Tag über daran zu arbeiten", schwärmte er gegenüber People.

Er betonte außerdem, dass viele seiner Szenen vor allem auf Reaktionen aufgebaut seien – und dass das mit einer Partnerin wie Emily besonders leicht falle. Margo, die im Film eine Kollegin von Emilys Figur bei einem Fernsehsender spielt, verriet, dass die Atmosphäre am Set trotz dramatischer Szenen oft von Humor geprägt war: "Emily Blunt ist ziemlich albern", sagte sie lachend. Sie erinnerte sich an einen gemeinsamen Moment, der eigentlich ernst war – bis Emily fragte, ob sie es nicht ein bisschen anders angehen wollten. "Wir verleihen diesen Momenten voller Angst oder Schrecken etwas Humor, um damit umzugehen, um weiterzumachen, um unsere Menschlichkeit zu zeigen", erklärte Margo. Auch der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, der als Gast zur Premiere erschien, schwärmte von Emily. Auf die Frage nach seiner Lieblingsperformance meinte der 67-Jährige mit einem Lachen: "Sie hätten den Film umbenennen sollen in 'Emilys Gesicht' – denn in jeder Szene schaut man ihr zu, wie sie jemanden anschaut."

In "Disclosure Day" spielt Emily die Meteorologin Margaret Fairchild, die plötzlich übernatürliche Gedanken lesen kann. Neben Wyatt und Margo stehen auch Josh O'Connor (36), Colin Firth (65), Eve Hewson (34) und Colman Domingo (56) vor der Kamera. Für Emily ist es nicht das erste Mal, dass sie in einem großen Genrefilm brilliert: Bereits mit "A Quiet Place" bewies sie ihr Können in spannungsgeladenen Produktionen, und mit "Edge of Tomorrow" hat sie sich auch im Science-Fiction-Bereich einen Namen gemacht. Die zweifache Mutter gehört seit Jahren zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods.

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Imago Emily Blunt bei der Premiere von DISCLOSURE DAY im David H. Koch Theater in New York City

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Getty Images Wyatt Russell, Colman Domingo, Kristie Macosko Krieger, Josh O'Connor, Steven Spielberg, Emily Blunt, Colin Firth and Eve Hewson

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Getty Images Emily Blunt bei der Europapremiere von "The Devil Wears Prada 2" in Leicester Square, London

Imago Promo-Video zum Sci-Fi-Film "Disclosure Day" von Steven Spielberg im CMG-Kino in Shanghai