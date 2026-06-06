Darum fürchtet Emily Blunt den Traum ihrer Töchter

Emily Blunt (43) und ihr Mann John Krasinski (46) halten ihre zwei Töchter konsequent aus der Öffentlichkeit heraus – doch hinter den Kulissen haben die Mädchen offenbar schon längst Feuer gefangen. Wie die Schauspielerin jetzt im WSJ Magazine verriet, spielen ihre Töchter Hazel und Violet bereits begeistert in Schulaufführungen mit. Außerdem lieben es die beiden, ihre Eltern bei der Arbeit am Set zu besuchen – besonders bei gemeinsamen Projekten wie der "A Quiet Place"-Reihe. Dass ihre Kinder damit in ihre Fußstapfen treten könnten, stimmt Emily dabei nicht unbedingt froh: "Ich werde sie unterstützen müssen, egal wie sehr mich das für sie erschreckt oder wie sehr ich versuche, ihnen MINT-Fächer schmackhaft zu machen."

Ihre Bedenken kommen nicht von ungefähr. Gegenüber Harper's Bazaar UK äußerte sie sich schon vor einigen Jahren in eine ähnliche Richtung. "Mir kräuseln sich die Zehen, wenn mir Leute sagen: 'Meine Tochter möchte Schauspielerin werden.' Am liebsten würde ich sagen: Tu es nicht!", erklärte sie damals. Die Branche sei hart und oft enttäuschend, vor allem, weil man ständig nach dem Äußeren bewertet werde. Emily selbst schützt sich vor dem Lärm um ihre Person, indem sie soziale Medien meidet und keine Kritiken über sich liest. "Ich bin in seliger Unkenntnis darüber, was die Menschen über mich denken – ob positiv oder negativ", sagte sie dazu, wie Hello! berichtet.

Privat steht bei Emily die Familie klar an erster Stelle. Lange Drehabschnitte fern von Hazel und Violet empfindet sie als belastend, auch für die Mädchen selbst. Ihrem Mann John attestiert sie derweil höchste kreative Qualitäten – er arbeitet gerade am Abschluss der "A Quiet Place"-Trilogie, den dritten Teil, der für den 30. Juli 2027 geplant ist. Emily selbst wird als Nächstes in Steven Spielbergs (79) dystopischem Science-Fiction-Film "Disclosure Day" zu sehen sein. John bezeichnet sie liebevoll als "Freak-Genie" und beschreibt seinen Arbeitsstil so: "Er macht dann diesen 'A Beautiful Mind'-Modus mit überall verteilten Post-its, verschwindet für eine Woche und kommt mit einem nahezu perfekten Drehbuchentwurf zurück."

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Getty Images Emily Blunt, September 2025

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Lucille Lortel Awards am NYU Skirball Center in New York City

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Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin