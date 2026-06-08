Emily Blunt über Mitgefühl: Die wichtigste Erziehungsregel

Emily Blunt (43) spricht offen über die wichtigste Regel, nach der sie ihre Töchter Hazel (12) und Violet erzieht. Die Schauspielerin erzählte jetzt im Interview mit E! News, dass sie und ihr Ehemann John Krasinski (46) zu Hause ganz bewusst auf Mitgefühl und offene Gespräche setzen. Jeden Tag nimmt sich Emily Zeit, mit den Mädchen über alles zu reden: "Jeden Tag versuche ich ihnen zu vermitteln, dass mich ihre Ängste genauso interessieren wie ihre Triumphe und wie die Misserfolge, die sie an diesem Tag hatten", erklärte die Schauspielerin.

Emily betonte, sie wolle für ihre Kinder der Ort sein, an dem sie sich sicher fühlen: "Ich bin einfach neugierig auf alles, was sie betrifft. Sie müssen nie etwas beschönigen oder übertreiben." Aus dieser Geborgenheit heraus sollen Hazel und Violet lernen, dieselbe Freundlichkeit an andere weiterzugeben – für Emily steht "Freundlichkeit über allem". Die Oscar-Nominierte erzählte, dass sie dieses einfühlsame Menschenbild selbst von vielen Seiten mitbekommen hat: von verständnisvollen Lehrerinnen und Lehrern, von ihren Eltern und vor allem von ihrer Großmutter, die sie als völlig wertungsfrei beschreibt. Ihr Vater, der als Strafverteidiger arbeitet, sei durch seinen Beruf ebenfalls daran gewöhnt, Menschen nicht vorschnell zu verurteilen.

Auch am Filmset spielt Mitgefühl für Emily eine Rolle, selbst wenn es dort manchmal ungewöhnlich zugeht. Für ihren neuen Film "Disclosure Day" musste die Darstellerin nicht nur eine außerirdische Klicksprache lernen, sondern auch Russisch sprechen. Zu Hause wollte Emily die Alienlaute bewusst nicht üben – die skurrilen Geräusche testete sie lieber heimlich, nur Regisseur Steven Spielberg (79) und der Sounddesigner bekamen sie zu hören. "Wenn meine Kinder damit anfangen würden, wäre ich völlig hingerissen und gleichzeitig verängstigt", scherzte sie im Interview. Ihr Russisch präsentierte sie sogar John erst im fertigen Film: Er hörte die Sprache zum ersten Mal bei einer Vorführung und reagierte überrascht, als er seine Frau plötzlich fließend Russisch sprechen hörte.

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Getty Images Emily Blunt bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

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Imago Emily Blunt und Josh O’Connor in einer Szene aus Steven Spielbergs "Disclosure Day" (2026)