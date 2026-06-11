Emily Blunt verrät, welche ihrer Filme die Kids sehen dürfen

Bei der Premiere ihres neuen Films "Disclosure Day" in New York hat Emily Blunt (43) jetzt gegenüber E! News verraten, welche ihrer Filme ihre beiden Töchter Hazel und Violet bereits gesehen haben dürfen – und welche noch tabu sind. Die Schauspielerin und ihr Ehemann John Krasinski (46) verbringen mit den Mädchen, die zwölf und neun Jahre alt sind, regelmäßig gemeinsame Filmabende, bei denen auch die Filmografie ihrer Mutter auf dem Programm steht. Erlaubt sind dabei "Der Teufel trägt Prada", "Into the Woods" – zumindest bis zu Emilys Tod darin –, "Mary Poppins" sowie "Jungle Cruise".

"Sie haben die zahmen gesehen", bestätigte Emily und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Sicario habe ich ihnen noch nicht gezeigt." Auch ihren neuen Blockbuster "Disclosure Day", in dem sie eine Meteorologin spielt, die in eine Regierungsverschwörung hineingezogen wird und übernatürliche Fähigkeiten erlangt, will sie den Mädchen vorerst nicht zumuten. "Wegen dem, was meine Figur in dem Film durchmacht, wäre ich nervös, ihn ihnen zu zeigen", gab die Schauspielerin zu. "Ich glaube, sie wären ziemlich überwältigt von dem, was sie erlebt. Es ist schwer. Sie brauchen mich als Mama, nicht als jemanden, der mit Alien-Kräften ausgestattet ist." Passend dazu übte Emily die außerirdische Sprache für den von Steven Spielberg (79) inszenierten Film übrigens auch bewusst nicht zu Hause. "Ich habe das im Privaten geübt, mit verschiedenen Klick-Techniken", verriet sie E! News. "Wenn meine Kinder damit angefangen hätten, hätte mich das völlig aus der Bahn geworfen."

Statt Alien-Sprache gibt es zu Hause Lektionen in Empathie. "Jeden Tag versuche ich, ihnen beizubringen, dass ich genauso an ihren Ängsten interessiert bin wie an ihren Triumphen", erklärte Emily. "Ich möchte einfach, dass sie das Gefühl haben, immer zu mir kommen zu können." Gemeinsam mit John war Emily zuletzt bei der "Disclosure Day"-Premiere in New York zu sehen, wo das Paar Arm in Arm über den roten Teppich schritt.

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Getty Images Emily Blunt, 2025

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Getty Images Emily Blunt bei der Europapremiere von "The Devil Wears Prada 2" in Leicester Square, London

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei der US-Premiere von Disclosure Day 2026