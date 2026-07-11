Emily Blunt scherzt: Sie hätte Tom Cruise fast umgebracht

Tom Cruise (64) ist eigentlich dafür bekannt, alle Stunts lieber selbst in die Hand zu nehmen - auch wenn Stuntleute und Produzenten ihn regelmäßig darum bitten, auf eigene Waghalsigkeiten zu verzichten. Bei den Dreharbeiten des Science-Fiction-Films "Edge of Tomorrow" aus dem Jahr 2014 hat sich aber das Blatt gewendet: Für eine Szene sollte Co-Star Emily Blunt (43) den Stunt übernehmen und brachte beide damit in eine brenzlige Situation.

In einer Actionszene sollte sie ein altes Fahrzeug mit Anhänger steuern – Tom saß dabei auf dem Beifahrersitz. Beim zweiten Take forderte der Stuntkoordinator mehr Tempo, woraufhin Emily die Kontrolle verlor. Die Schauspielerin erzählte damals in der Late-Night-Show "Conan" humorvoll von dem brenzligen Moment: "Ich raste diesen Weg entlang und Tom war ganz still neben mir, aber plötzlich hörte ich ihn leise sagen, als wir auf die Kurve zufuhren: 'Bremsen. Bremsen. Brems, Em, brems das Auto! Brems das Auto!' Und ich war zu spät dran... also fuhren wir gegen einen Baum und ich habe Tom Cruise beinahe umgebracht." Zum Glück kamen beide mit einem Schrecken davon und können im Nachhinein herzlich über die Situation lachen.

"Edge of Tomorrow", der auch unter dem Titel "Live. Die. Repeat." bekannt ist, gilt laut den Bewertungsportalen IMDb und Rotten Tomatoes als Toms bester Sci-Fi-Film – noch vor "Minority Report". Der actiongeladene Alien-Blockbuster kam sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum super an und spielte weltweit 370 Millionen US-Dollar ein. Seit Jahren kursieren Gerüchte über eine mögliche Fortsetzung des Films, in dem Tom und Emily als Action-Duo zu sehen sind. Durch einen Vertrag, den der Schauspieler 2024 mit Warner Bros. abschloss, soll das Projekt nun hohe Priorität genießen. Wann genau ein zweiter Teil realisiert werden kann, ist jedoch noch offen – beide Hauptdarsteller haben aktuell prall gefüllte Terminkalender.

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Imago Emily Blunt bei der Premiere von DISCLOSURE DAY im David H. Koch Theater in New York City

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Imago Emily Blunt und Tom Cruise am Set von "Edge of Tomorrow" (2014)

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Imago Emily Blunt und Tom Cruise bei der Premiere von "Edge of Tomorrow" in New York

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