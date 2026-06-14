Emily will "Teufel trägt Prada"-Lovestory mit Anne Hathaway

Dass ihr Charakter Emily Charlton aus "Der Teufel trägt Prada" bei vielen Fans längst zur lesbischen Ikone geworden ist, lässt Emily Blunt (43) nicht kalt – ganz im Gegenteil! Die Schauspielerin war jetzt zu Gast in der TV-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" und zeigte sich mehr als begeistert von der Idee, dass ihre Figur und Anne Hathaways (43) Charakter Andy Sachs eine Liebesgeschichte haben könnten. Als Moderator Andy Cohen ihr eine entsprechende Fanfrage vorlas, scherzte sie prompt: "Ich würde liebend gern mit Annie Hathaway anbandeln." Und legte gleich nach: "Na, komm schon! Da steckt eine Liebesgeschichte drin."

In der Show sprach Emily aber nicht nur über die mögliche Romanze zwischen den beiden Figuren, sondern auch darüber, wie sie selbst ihre Rolle sieht. Obwohl Emily Charlton von manchen Fans als Bösewicht wahrgenommen wird, sah die Schauspielerin das nie so. "Als ich sie im ersten Film gespielt habe, sah ich sie nie als Zicke. Ich sah sie als jemanden, der verzweifelt ist und sich komplett über seinen Job und seinen Erfolg definiert – sie ist eindeutig jemand, der weltfremd und ein bisschen verrückt ist, aber ich fühle mit ihr", erklärte sie gegenüber dem Moderator. Auf Cohens Einschätzung, dass Emily Charlton dank Emilys einfühlsamer Darstellung nie wirklich böse wirke, antwortete die Schauspielerin: "Sie ist aber tragisch. Denk mal daran, wie leer dieses Leben ist."

Emily und Anne standen zuletzt erneut gemeinsam vor der Kamera – in der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada", die Anfang dieses Jahres erschienen ist. Beide kehren dabei in ihre ursprünglichen Rollen zurück, genauso wie Meryl Streep (76). Emily hat schon länger eine besondere Verbindung zur queeren Community: Bereits 2009 sagte sie gegenüber The Guardian, sie wolle eine "Gay-Icon" werden. Fünf Jahre später erklärte sie gegenüber The Advocate, dass sie diese Fangemeinde aktiv umarme – "Ich liebe es. Ich finde es so toll, denn ich hoffe eines Tages, eine Gay-Icon zu sein."

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Getty Images Emily Blunt und Anne Hathaway sprechen über "Der Teufel trägt Prada 2" in New York City

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Anne Hathaway und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York