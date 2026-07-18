Verkauft George Clooney seine legendäre Villa am Comer See?

Könnte George Clooney (65) nach 24 Jahren bereit sein, seine legendäre Villa Oleandra am Comer See zu verkaufen? Gerüchte um einen möglichen Verkauf machen die Runde, nachdem der 65-jährige Schauspieler kürzlich eine luxuriöse Villa auf Capri besuchte. Das prächtige 25-Zimmer-Anwesen aus dem 18. Jahrhundert mit Außenpool und Tennisplätzen gilt als eines der größten privaten Herrenhäuser am Comer See und soll laut Daily Mail heute rund 87.535.014 Euro wert sein. George hatte die Villa Oleandra im Jahr 2002 für 8.753.501 Euro von der Familie Heinz erworben – und seither zu einem der meistbesuchten Promi-Treffpunkte Italiens gemacht.

Der Grund, warum George das Anwesen bislang nie verkaufen wollte, ist ein ganz persönlicher: Bei einer seiner legendären Dinnerpartys lernte er dort 2013 seine heutige Ehefrau Amal Clooney (48) kennen. Das Paar heiratete 2014 und hat die Zwillinge Alexander und Ella. Das Anwesen war im Laufe der Jahre aber auch Kulisse für zahlreiche weitere unvergessliche Momente: Barack Obama (64) und Michelle Obama (62) waren 2019 zu Gast bei einem Charity-Dinner der Clooney Foundation for Justice. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) verbrachten dort nach ihrer Hochzeit eine entspannte Auszeit – mit Pool, Motorrädern und dem Besuch von Prinzessin Eugenie (36) und ihrem damaligen Verlobten Jack Brooksbank (40). Emily Blunt (43) und John Krasinski (46) gaben sich auf dem Anwesen im Jahr 2010 das Jawort, und der gesamte Cast von "Ocean's Twelve" wohnte während der Dreharbeiten 2004 in der Villa. Jennifer Aniston (57) und Brad Pitt (62) zählen ebenfalls zu den regelmäßigen Gästen – Brad besuchte George sogar noch im Sommer 2024. Bereits 2023 dementierte der Hollywoodstar entsprechende Verkaufsgerüchte gegenüber Page Six: "Das erste Mal, dass ich davon gehört habe, war, als Page Six die Geschichte veröffentlichte. Alle haben sie aufgegriffen. Es ist nicht wahr."

Trotz all dieser Erinnerungen verbringt George heute kaum noch Zeit am Comer See. Er lebt mit Amal und den Zwillingen überwiegend auf einem Bauernhof in Frankreich. Neben der Villa Oleandra besitzt er unter anderem ein Weingut in der Provence, ein Stadtapartment in New York und ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert auf der englischen Insel Sonning Eye. Amal hat zuletzt öffentlich darüber gesprochen, wie sehr sich ihr Leben durch die Ehe mit dem Schauspieler verändert hat – vom klar strukturierten Anwaltsalltag hin zu einer Existenz, in der auch ihr privates Auftreten plötzlich öffentlich wahrgenommen wird. Ob die vielen Erinnerungen am Comer See also irgendwann einem Verkauf weichen, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Bei der Jubiläumsfeier von "The King’s Trust": König Charles III, Amal und George Clooney

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