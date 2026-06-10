Verliebt: Emily Blunt und John Krasinski auf rotem Teppich

Ganz verliebt und kaum voneinander zu trennen: Emily Blunt (43) und John Krasinski (46) haben am Montag in New York gemeinsam die Premiere von Emilys neuem Science-Fiction-Blockbuster "Disclosure Day" gefeiert. Der Abend schien für das Hollywood-Paar wie ein glamouröses Date zu sein – sie hielten sich die ganze Zeit an den Händen, lachten miteinander und wirkten sichtlich entspannt und vertraut. Nur für einzelne Solofotos trennten sie sich kurz voneinander, bevor sie sich wieder aneinanderkuschelten. Emily strahlte in einem cremefarbenen Fischschwanzkleid mit goldenem Metalldetail am Korsett, das ihr einen futuristisch-eleganten Look verlieh. John begleitete sie in einem anthrazitfarbenen Anzug mit einer farbenfrohen Brosche als Akzent – und ließ dem großen Auftritt seiner Frau bewusst den Vortritt, wie Hello! berichtet.

Online feierten Fans die Bilder des Abends begeistert. Auf Instagram häuften sich Kommentare wie "Couple goals! So schön, sie noch immer so stark zusammen zu sehen!" oder "Wirklich ein atemberaubendes Paar" und "Die mögen sich wirklich. Das ist das Geheimnis und Respekt. Sie sind beide sehr witzig." Auch der gemeinsame Film "A Quiet Place Part II" aus dem Jahr 2021, bei dem John Regie führte und Emily die Hauptrolle übernahm, zeigt, wie eng die beiden beruflich wie privat miteinander verbunden sind. Über ihren Mann sagte Emily jetzt in einem Profil im Magazin Wall Street Journal: "Er ist ein 'Freak-Genie'. Er 'Beautiful Mind'-et es, mit diesen merkwürdigen Post-its überall, und dann taucht er eine Woche unter und schreibt einen nahezu perfekten Entwurf."

Emily und John sind seit rund 16 Jahren verheiratet und gelten in Hollywood als eines der beständigsten Paare der Branche. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Hazel, 12, und Violet, 9. Die beiden Mädchen halten Emily und John konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Für einen humorvollen Einblick in den Familienalltag sorgte Emily jedoch kürzlich, als sie die Reaktion ihrer Töchter auf ihre Rolle in "The Devil Wears Prada 2" teilte. Die beiden seien von der Figur wenig begeistert – "Sie finden, sie ist die gemeinste Person, der sie je begegnet sind", lachte die Schauspielerin.

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei der US-Premiere von Disclosure Day 2026

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei der US-Premiere von "Disclosure Day" in New York City

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Lucille Lortel Awards am NYU Skirball Center in New York City