Enges Band: Jennifer Garner und Ben ziehen an einem Strang

Jennifer Garner (54) und Ben Affleck (53) sind seit mehr als zehn Jahren getrennt – doch wer die beiden beobachtet, könnte leicht vergessen, dass hier mal eine Ehe zerbrochen ist. Das frühere Ehepaar, das nach fast zehn gemeinsamen Jahren im Juni 2015 die Trennung bekannt gab, ist längst zu einem eingespielten Elternteam geworden. Gemeinsame Schulabschlüsse, Familienausflüge und Feiertage verbringen sie regelmäßig zusammen – für die drei gemeinsamen Kinder Violet, Fin und Samuel ist das längst gelebter Alltag. Wie nah die beiden sich dabei gekommen sind, zeigte zuletzt auch Jennifers Vatertagspost auf Instagram, in dem sie schrieb: "Ich sehe, wie meine Kinder an ihrem Vater hängen, und ich bin glücklich für sie. Geliebt zu werden von einem tollen Vater ist ein Geschenk."

Dass dieser Frieden nicht selbstverständlich ist, betont Jennifer immer wieder offen. Gegenüber dem Magazin Marie Claire UK erklärte sie: "Die Tatsache selbst war das Schwere. Das eigentliche Auseinanderbrechen einer Familie war schwer. Eine echte Partnerschaft und Freundschaft zu verlieren, das war schwer." Doch sie fügte hinzu: "Zeit ist die Chance zu heilen. Zeit ist die Chance zu vergeben, weiterzumachen und einen neuen Weg zu finden, Freunde zu sein." Auch Ben ließ in einem Interview mit dem Magazin GQ keinen Zweifel daran, wie sehr er Jennifer schätzt – er bezeichnete sie als "wirklich gute Co-Eltern-Partnerin" und schwärmte: "Sie ist wunderbar und toll, und wir arbeiten gut zusammen." Gegenüber People hatte er bereits 2020 erklärt: "Wenn man Kinder mit jemandem hat, ist man für immer mit ihr verbunden."

Dass aus der einstigen Rivalität um gemeinsame Sorgen eine echte Freundschaft werden konnte, zeigt sich auch daran, wie Jennifer heute auf die Zukunft blickt. Noch 2016, kurz nach der Trennung, hatte sie gegenüber Vanity Fair bedauert, nicht mehr mit der Liebe ihres Lebens auf der Hochzeit ihrer Tochter tanzen zu können. Einige Jahre später klang das schon ganz anders: "Wenn unsere Kinder heiraten, werden wir tanzen – das weiß ich jetzt", sagte sie gegenüber The Hollywood Reporter. Jennifer datete seit 2018 John Miller, während Ben nach der Wiedervereinigung mit Jennifer Lopez (56), die nach rund zwei Ehejahren 2024 wieder in Scheidung mündete, nun erneut Single ist. Trotzdem hat Ben stets deutlich gemacht, dass eine Rückkehr zu Jennifer Garner kein Thema ist: "Wir hatten eine Ehe, die nicht funktioniert hat. Sie ist jemand, den ich liebe und respektiere, aber mit dem ich nicht mehr verheiratet sein sollte", erklärte er einst gegenüber Moderator Howard Stern (72).

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Getty Images, MEGA Jennifer Garner und John Miller