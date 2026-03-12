Jennifer Lopez' radikaler Neuanfang nach Affleck-Scheidung

Jennifer Lopez (56) hat nach ihrer Trennung von Ben Affleck (53) im Jahr 2024 einen radikalen Schritt gewagt und sich eine komplette Auszeit genommen. Die Sängerin entschied sich, ein ganzes Jahr lang beruflich kürzer zu treten und sagte sogar geplante Tourneen ab, wie sie jetzt in der Sendung "Good Morning America" verriet. "Ich habe ein Jahr frei genommen", erklärte Jennifer. "Ich habe Tourneen abgesagt. Ich habe beschlossen, einfach zu Hause zu sein und in dem zu sitzen, was passiert ist, ohne davor wegzulaufen – nicht durch Arbeit, nicht durch eine andere Person, durch nichts. Einfach nur da zu sitzen." Die Scheidung von Ben wurde im Januar 2025 nach etwas mehr als zwei Ehejahren offiziell abgeschlossen.

Für die 55-Jährige stand in dieser schwierigen Zeit vor allem ihre Familie an erster Stelle. Jennifer wollte mehr Zeit mit ihren 18-jährigen Zwillingen Max und Emme verbringen, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (57) hat. "Ich musste zu Hause bei meinen Kindern sein und das war zu diesem Zeitpunkt die Priorität", so die Schauspielerin gegenüber Good Morning America. Doch die Auszeit nutzte Jennifer auch zur Selbstreflexion. "Ich war an einem Punkt, an dem ich mir dachte: 'Was ist mit dir los?'", verriet sie. "Ich konnte niemand anderen beschuldigen, weil ich nicht glaube, dass da die Lektion liegt. Und deshalb musste ich mich wirklich selbst herausfinden."

Mittlerweile fühlt sich die "On the Floor"-Interpretin besser denn je und steht mit ihrer eigenen Show im Caesars Palace in Las Vegas auf der Bühne. "Ich bin in meiner glücklichen Phase", sagte Jennifer in der Sendung. "Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben frei. Ich bin auf mich allein gestellt. Es fühlt sich richtig gut an. Ich wusste wirklich nicht, wie sich das anfühlt, seit ich Anfang 20 war und selbst davor hatte ich immer einen Freund. Es gab immer jemanden in meinem Leben und so viele andere Dinge, die sich außerhalb meiner Kontrolle anfühlten." Heute vertraue sie sich selbst und schätze sich mehr. Auf die Frage nach einem neuen Partner reagierte die Sängerin scherzhaft: "Gott bewahre. Ich will nichts kaputt machen. Es ist gerade so schön. Ich bin so glücklich."

Getty Images Jennifer Lopez 2026

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025